https://ria.ru/20220201/afera-1770525883.html

В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей

В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей - РИА Новости, 01.02.2022

В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей

Следователи в Саратовской области задержали адвоката с его знакомым бухгалтером по подозрению в афере на сумму не менее 52 миллионов рублей, сообщило... РИА Новости, 01.02.2022

2022-02-01T17:26

2022-02-01T17:26

2022-02-01T17:26

мошенничество

происшествия

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области задержали адвоката с его знакомым бухгалтером по подозрению в афере на сумму не менее 52 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, адвокат адвокатской палаты Саратовской области, вступив в сговор со знакомой, которая занималась бухгалтерским учетом пяти компаний из сферы общепита, похитили с расчетных счетов этих организаций не менее 52 миллионов рублей, перечислив суммы на личные банковские счета и распорядившись ими по своему усмотрению."Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Саратовской области, а также УФСБ России по Саратовской области при содействии управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области. Следователем СК подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигурантам вменяется статья УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/zarplata-1770467039.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мошенничество, происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)