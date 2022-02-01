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В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей
В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей - РИА Новости, 01.02.2022
В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей
Следователи в Саратовской области задержали адвоката с его знакомым бухгалтером по подозрению в афере на сумму не менее 52 миллионов рублей, сообщило... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T17:26
2022-02-01T17:26
мошенничество
происшествия
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области задержали адвоката с его знакомым бухгалтером по подозрению в афере на сумму не менее 52 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, адвокат адвокатской палаты Саратовской области, вступив в сговор со знакомой, которая занималась бухгалтерским учетом пяти компаний из сферы общепита, похитили с расчетных счетов этих организаций не менее 52 миллионов рублей, перечислив суммы на личные банковские счета и распорядившись ими по своему усмотрению."Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Саратовской области, а также УФСБ России по Саратовской области при содействии управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области. Следователем СК подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.Фигурантам вменяется статья УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html
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мошенничество, происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
17:26 01.02.2022
 
В Саратове адвоката и бухгалтера заподозрили в афере на 52 миллиона рублей

В Саратове адвоката и бухгалтера задержали по подозрению в афере на 52 миллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 1 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области задержали адвоката с его знакомым бухгалтером по подозрению в афере на сумму не менее 52 миллионов рублей, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, адвокат адвокатской палаты Саратовской области, вступив в сговор со знакомой, которая занималась бухгалтерским учетом пяти компаний из сферы общепита, похитили с расчетных счетов этих организаций не менее 52 миллионов рублей, перечислив суммы на личные банковские счета и распорядившись ими по своему усмотрению.
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"Противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по Саратовской области, а также УФСБ России по Саратовской области при содействии управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Саратовской области. Следователем СК подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Фигурантам вменяется статья УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", им грозит до 10 лет лишения свободы.
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