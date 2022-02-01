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Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Абхазию
Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Абхазию - РИА Новости, 01.02.2022
Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Абхазию
Большинство абхазских отелей и пансионатов повысили цены, отдых в летнем зоне 2022 года станет дороже на 20-40 процентов, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T11:00
2022-02-01T11:00
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Большинство абхазских отелей и пансионатов повысили цены, отдых в летнем зоне 2022 года станет дороже на 20-40 процентов, сообщает АТОР.По словам туроператоров, заметнее всего увеличилась стоимость на апартаменты, коттеджи, а также такие категории номеров, как люксы и полулюксы. Это связывают с повышением цен на продукты питания и другие услуги.Однако растет и спрос: по данным представителей отрасли, продажи летних туров в Абхазию на конец января уже превысили показатели 2020 и 2021 годов. Пик ожидается в марте-апреле.Увеличивающийся интерес к направлению объясняется сочетанием сразу нескольких факторов, считают эксперты. Это возможность въезда по российскому паспорту, отсутствие требований об обязательной вакцинации и ПЦР-тестах, открытие новых отелей. И все еще доступные цены: поездка на семь дней обходится в среднем в 25 тысяч рублей на двоих с перелетом.
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Туроператоры сообщили о подорожании путевок в Абхазию
Туроператоры: абхазские отели повысили цены летом на 20-40 процентов