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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220131/zhile-1770269006.html
Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья
Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья - РИА Новости, 31.01.2022
Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья
В Липецкой области в 2021 году построили 1,232 миллиона квадратных метров жилья, перевыполнив тем самым установленное Минстроем задание в 1,222 миллиона... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:05
2022-01-31T11:05
липецкая область
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. В Липецкой области в 2021 году построили 1,232 миллиона квадратных метров жилья, перевыполнив тем самым установленное Минстроем задание в 1,222 миллиона квадратных метров, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.По его словам, Липецкая область вошла в восьмерку лидеров по показателю ввода жилья на одного человека, в 2021 году в регионе он составил 1,09 квадратных метров.Артамонов отметил, что достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным благодаря взвешенной жилищной политике, а также грамотной реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в регионе."Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области", – сказал Артамонов.
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жилье, игорь артамонов
11:05 31.01.2022
 

Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. В Липецкой области в 2021 году построили 1,232 миллиона квадратных метров жилья, перевыполнив тем самым установленное Минстроем задание в 1,222 миллиона квадратных метров, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.
По его словам, Липецкая область вошла в восьмерку лидеров по показателю ввода жилья на одного человека, в 2021 году в регионе он составил 1,09 квадратных метров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 11:01Липецкая область
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Артамонов отметил, что достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным благодаря взвешенной жилищной политике, а также грамотной реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в регионе.
"Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЖильеИгорь Артамонов
 
 
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