https://ria.ru/20220131/zhile-1770269006.html

Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья

Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья - РИА Новости, 31.01.2022

Липецкие строители перевыполнили планы по вводу в строй нового жилья

В Липецкой области в 2021 году построили 1,232 миллиона квадратных метров жилья, перевыполнив тем самым установленное Минстроем задание в 1,222 миллиона... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:05

2022-01-31T11:05

2022-01-31T11:05

липецкая область

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 янв - РИА Новости. В Липецкой области в 2021 году построили 1,232 миллиона квадратных метров жилья, перевыполнив тем самым установленное Минстроем задание в 1,222 миллиона квадратных метров, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию.По его словам, Липецкая область вошла в восьмерку лидеров по показателю ввода жилья на одного человека, в 2021 году в регионе он составил 1,09 квадратных метров.Артамонов отметил, что достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным благодаря взвешенной жилищной политике, а также грамотной реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в регионе."Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220127/remont-1769742412.html

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жилье, игорь артамонов