https://ria.ru/20220131/zemletryasenie-1770391821.html

В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5

В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 31.01.2022

В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в американском штате Оклахома, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T22:37

2022-01-31T22:37

2022-01-31T22:37

в мире

землетрясение

сша

медфорд

оклахома

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в американском штате Оклахома, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 17.10 по времени UTC (20.10 мск) в семи километрах к северо-западу от города Медфорд (население около тысячи человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 7,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220130/vulkan-1770076918.html

сша

медфорд

оклахома

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в мире, землетрясение, сша, медфорд, оклахома