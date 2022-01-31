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В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5
В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5 - РИА Новости, 31.01.2022
В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в американском штате Оклахома, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T22:37
2022-01-31T22:37
2022-01-31T22:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в американском штате Оклахома, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки были зафиксированы в 17.10 по времени UTC (20.10 мск) в семи километрах к северо-западу от города Медфорд (население около тысячи человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 7,9 километра.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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в мире, землетрясение, сша, медфорд, оклахома
В штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5
В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла