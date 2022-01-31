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Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев
Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев - РИА Новости, 31.01.2022
Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев
Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответствующее поручение.ряд ли будет отменено, но есть хорошие шансы на его... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:35
2022-01-31T15:35
общество
владимир путин
валерий фадеев
россия
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Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответствующее поручение.ряд ли будет отменено, но есть хорошие шансы на его корректировку, чтобы он не осложнял деятельность добросовестным журналистам и активистам, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Он не исключил создание при Минюсте соответствующей рабочей группы.Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов и при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ.Фадеев напомнил, что СПЧ подготовил перечень предложений по внесению уточнений в законодательство об иноагентах. Они касаются уточнения критериев признания СМИ и физических лиц иноагентами, процедуры выхода из статуса иноагента, снижения административной нагрузки на редакции СМИ и вещателей.Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответсвующее поручение.По его словам, если такая рабочая группа появится, ее созданием будет заниматься, скорее всего, Минюст.
https://ria.ru/20220129/inoagenty-1770121723.html
https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html
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общество, владимир путин, валерий фадеев, россия
15:35 31.01.2022
 
Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев

Глава СПЧ Фадеев заявил, что есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах и СМИ

© РИА Новости / Сергей ГунеевСоветник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Архивное фото
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Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответствующее поручение.ряд ли будет отменено, но есть хорошие шансы на его корректировку, чтобы он не осложнял деятельность добросовестным журналистам и активистам, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он не исключил создание при Минюсте соответствующей рабочей группы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 13:25
Путин поручил проанализировать законодательство об иноагентах
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов и при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ.
Фадеев напомнил, что СПЧ подготовил перечень предложений по внесению уточнений в законодательство об иноагентах. Они касаются уточнения критериев признания СМИ и физических лиц иноагентами, процедуры выхода из статуса иноагента, снижения административной нагрузки на редакции СМИ и вещателей.

"Они будут обсуждаться... В ближайшей перспективе закон никто не отменит. Значит, надо сделать так, чтобы в ближайшей перспективе он не мешал добропорядочным СМИ и НКО. Вот о чем идёт речь. Чтобы под подозрением не оказались большое число российских СМИ", - сказал Фадеев журналистам.

Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответсвующее поручение.
"Думаю, можно выходить на создание рабочей группы. Срок поручения до первого мая. За три месяца содержательное обсуждение вполне можно провести с привлечением в том числе главных редакторов и гражданских активистов. Думаю, у нас есть хорошие шансы скорректировать этот закон", - полагает Фадеев.
По его словам, если такая рабочая группа появится, ее созданием будет заниматься, скорее всего, Минюст.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 15:55
Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
 
ОбществоВладимир ПутинВалерий ФадеевРоссия
 
 
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