https://ria.ru/20220131/zakonodatelstvo-1770325884.html

Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев

Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев - РИА Новости, 31.01.2022

Есть хорошие шансы скорректировать законы об иноагентах, заявил Фадеев

Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответствующее поручение.ряд ли будет отменено, но есть хорошие шансы на его... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:35

2022-01-31T15:35

2022-01-31T15:35

общество

владимир путин

валерий фадеев

россия

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Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответствующее поручение.ряд ли будет отменено, но есть хорошие шансы на его корректировку, чтобы он не осложнял деятельность добросовестным журналистам и активистам, заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.Он не исключил создание при Минюсте соответствующей рабочей группы.Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов и при необходимости представить предложения о совершенствовании законодательства РФ.Фадеев напомнил, что СПЧ подготовил перечень предложений по внесению уточнений в законодательство об иноагентах. Они касаются уточнения критериев признания СМИ и физических лиц иноагентами, процедуры выхода из статуса иноагента, снижения административной нагрузки на редакции СМИ и вещателей.Он подчеркнул, что президент считает важной эту тему, поэтому появилось соответсвующее поручение.По его словам, если такая рабочая группа появится, ее созданием будет заниматься, скорее всего, Минюст.

https://ria.ru/20220129/inoagenty-1770121723.html

https://ria.ru/20220129/putin-1770133478.html

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общество, владимир путин, валерий фадеев, россия