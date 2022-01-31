https://ria.ru/20220131/zaklyuchennye-1770317097.html

Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста

Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста - РИА Новости, 31.01.2022

Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключенных до 300 тысяч человек, заявил на встрече с президентом... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:50

2022-01-31T14:50

2022-01-31T14:50

общество

владимир путин

константин чуйченко

россия

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключенных до 300 тысяч человек, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр юстиции России Константин Чуйченко.По словам министра, сейчас в России 483 тысячи заключенных, из них 109 тысяч находятся в следственных изоляторах."А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч (заключенных – ред.). Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - сказал Чуйченко.

https://ria.ru/20220131/raboty-1770312689.html

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общество, владимир путин, константин чуйченко, россия