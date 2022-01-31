https://ria.ru/20220131/zaklyuchennye-1770317097.html
Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста
Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста - РИА Новости, 31.01.2022
Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста
Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключенных до 300 тысяч человек, заявил на встрече с президентом... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:50
2022-01-31T14:50
2022-01-31T14:50
общество
владимир путин
константин чуйченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_0:73:3067:1798_1920x0_80_0_0_2dac0fc4b63d6490b0def95df6839143.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года предполагает сокращение числа заключенных до 300 тысяч человек, заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр юстиции России Константин Чуйченко.По словам министра, сейчас в России 483 тысячи заключенных, из них 109 тысяч находятся в следственных изоляторах."А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч (заключенных – ред.). Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части", - сказал Чуйченко.
https://ria.ru/20220131/raboty-1770312689.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736241864_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_13177c6592025ed1938939af26a8dc96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, константин чуйченко, россия
Число заключенных к 2030 году может сократиться, предположил глава Минюста
Глава Минюста Чуйченко: число заключенных к 2030 году может сократиться до 300 тысяч