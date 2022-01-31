Билайн сократил задержки в сети "Москва-Гонконг"
© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
© пресс-служба "Вымпелком"
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" провело модернизацию международного узла билайн в Гонконге на площадке Equinix HK в целях минимизации задержек и улучшения качества сервиса для российских клиентов, сообщает компания.
Узел "Гонконг", запущенный билайн в 2017 году для организации каналов связи и предоставления доступа к интернету, связан с российской сетью билайн двумя "плечами" — до Москвы и до Владивостока.
На первом этапе модернизации были оптимизированы международные каналы связи и снижена сетевая задержка. В результате время прохождения пути "Москва-Гонконг" сократилось со 149 мс до 125 мс, пути "Гонконг-Владивосток" - с 95 мс до 69 мс. На втором этапе билайн увеличил количество межоператорских соединений с зарубежными владельцами интернет-сервисов и операторами связи, подсоединил узел к точке межсетевого обмена трафиком (Internet Exchange) BBIX Hong Kong. Также ранее узел был подключён к точке обмена трафиком Equinix IX.
"Если ранее Гонконг представлял интерес в основном для бизнес-клиентов, которые заказывали выделенные каналы связи для организации защищённых соединений, то в данный момент выросло потребление интернет-трафика из этого региона среди абонентов билайн и выросли требования к пути трафика, длина которого влияет на скорость работы в сети. Модернизация увеличила количество интернет-ресурсов, доступных напрямую, без "петли" через Европу, увеличила скорость работы выделенных каналов", - приводится в сообщении комментарий вице-президента по операторскому бизнесу "Вымпелкома" Сергея Быкова.
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