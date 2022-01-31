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Киберпрестуники перешли на постоянную слежку за пользователями
Мошенники придумали способ постоянной слежки за пользователями ПК - РИА Новости, 31.01.2022
Киберпрестуники перешли на постоянную слежку за пользователями
Киберпреступники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, пишет портал Bleeping Computer. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:56
2022-01-31T17:51
в мире
технологии
google
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киберпреступники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.Группа исследователей из французских, израильских и австралийских университетов проанализировала работу 2550 устройств с 1605 различными конфигурациями центрального процессора и обнаружили, что хакеры могут собрать 176 различных показателей видеокарт.Эксперты объясняют появление такого способа выманить данные законами, направленными на получение согласия на активацию куки-файлов веб-сайта. Недобросовестные сайты начали собирать информацию о конфигурации оборудования, ОС, часовом поясе, разрешении экрана, языке, шрифтах и так далее. С помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики — мошенникам удается отследить устройство по уникальному следу.Исследователи заявили, что сообщили крупным компаниям, производящим электронные устройства, о результатах работы. "Мы поделились предварительной версией нашей статьи с Intel, ARM, Google, Mozilla и Brave в течение июня — июля 2020-го и продолжали делиться с ними нашими достижениями в течение 2020-2021 годов. В ответ на раскрытие информации Khronos Group, ответственная за спецификацию WebGL, создала техническую исследовательскую группу для обсуждения раскрытия информации с поставщиками браузеров и другими заинтересованными сторонами", — уточнили они.Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, задействовали для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них — репортеры канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет The Wall Street Journal, The New York Times, французской Le Monde и других изданий.
https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html
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в мире, технологии, google
16:56 31.01.2022 (обновлено: 17:51 31.01.2022)
 
Мошенники придумали способ постоянной слежки за пользователями ПК

Хакеры освоили постоянную слежку за компьютерами через видеокарту ради сбора данных

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВидеокарты
Видеокарты - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Видеокарты
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киберпреступники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.
Группа исследователей из французских, израильских и австралийских университетов проанализировала работу 2550 устройств с 1605 различными конфигурациями центрального процессора и обнаружили, что хакеры могут собрать 176 различных показателей видеокарт.
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Эксперты объясняют появление такого способа выманить данные законами, направленными на получение согласия на активацию куки-файлов веб-сайта. Недобросовестные сайты начали собирать информацию о конфигурации оборудования, ОС, часовом поясе, разрешении экрана, языке, шрифтах и так далее. С помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики — мошенникам удается отследить устройство по уникальному следу.
Исследователи заявили, что сообщили крупным компаниям, производящим электронные устройства, о результатах работы. "Мы поделились предварительной версией нашей статьи с Intel, ARM, Google, Mozilla и Brave в течение июня — июля 2020-го и продолжали делиться с ними нашими достижениями в течение 2020-2021 годов. В ответ на раскрытие информации Khronos Group, ответственная за спецификацию WebGL, создала техническую исследовательскую группу для обсуждения раскрытия информации с поставщиками браузеров и другими заинтересованными сторонами", — уточнили они.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, задействовали для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них — репортеры канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет The Wall Street Journal, The New York Times, французской Le Monde и других изданий.
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