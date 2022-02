Киберпрестуники перешли на постоянную слежку за пользователями

https://ria.ru/20220131/videokarta-1770343883.html

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Киберпреступники научились следить за владельцами персональных компьютеров при помощи видеокарт, пишет портал Bleeping Computer.Группа исследователей из французских, израильских и австралийских университетов проанализировала работу 2550 устройств с 1605 различными конфигурациями центрального процессора и обнаружили, что хакеры могут собрать 176 различных показателей видеокарт.Эксперты объясняют появление такого способа выманить данные законами, направленными на получение согласия на активацию куки-файлов веб-сайта. Недобросовестные сайты начали собирать информацию о конфигурации оборудования, ОС, часовом поясе, разрешении экрана, языке, шрифтах и так далее. С помощью Web Graphics Library — программного интерфейса приложения для рендеринга 3D-графики — мошенникам удается отследить устройство по уникальному следу.Исследователи заявили, что сообщили крупным компаниям, производящим электронные устройства, о результатах работы. "Мы поделились предварительной версией нашей статьи с Intel, ARM, Google, Mozilla и Brave в течение июня — июля 2020-го и продолжали делиться с ними нашими достижениями в течение 2020-2021 годов. В ответ на раскрытие информации Khronos Group, ответственная за спецификацию WebGL, создала техническую исследовательскую группу для обсуждения раскрытия информации с поставщиками браузеров и другими заинтересованными сторонами", — уточнили они.Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, задействовали для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Среди них — репортеры канала CNN, агентств Ассошиэйтед Пресс и Блумберг, американских газет The Wall Street Journal, The New York Times, французской Le Monde и других изданий.

