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Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2022
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков
Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:50
2022-01-31T13:34
в мире
европа
лондон
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, в целом англосаксы "изрядно накачивают напряженность на европейском континенте"."Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", - добавил Песков.
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в мире, европа, лондон, россия, дмитрий песков
12:50 31.01.2022 (обновлено: 13:34 31.01.2022)
 
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Лондон накаляет напряженность в Европе

© AP Photo / Alberto PezzaliВид на Тауэрский мост в Лондоне
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Вид на Тауэрский мост в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в целом англосаксы "изрядно накачивают напряженность на европейском континенте".
"Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", - добавил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 13:27
Песков заявил о непредсказуемости Лондона
 
В миреЕвропаЛондонРоссияДмитрий Песков
 
 
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