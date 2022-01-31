https://ria.ru/20220131/velikobritaniya-1770289854.html

Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков

Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2022

Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков

Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:50

2022-01-31T12:50

2022-01-31T13:34

в мире

европа

лондон

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, в целом англосаксы "изрядно накачивают напряженность на европейском континенте"."Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220131/velikobritaniya-1770299092.html

европа

лондон

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в мире, европа, лондон, россия, дмитрий песков