https://ria.ru/20220131/velikobritaniya-1770289854.html
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2022
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков
Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:50
2022-01-31T12:50
2022-01-31T13:34
в мире
европа
лондон
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_f3c0a7be91ca6bb0e5a6bcd4576daf6b.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лондон накаляет напряженность в Европе, пока европейцы об этом не задумаются, вряд ли удастся что-то изменить, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, в целом англосаксы "изрядно накачивают напряженность на европейском континенте"."Конечно, здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься, когда страна, которая находится за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома. Это неверно. До тех пор, пока мы, европейцы, не поймём, что это нам всем вредит, думаем, что вряд ли удастся исправить ситуацию", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220131/velikobritaniya-1770299092.html
европа
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/39/1563123911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a99696dc804f5d4ecde1247fd263967.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, лондон, россия, дмитрий песков
12:50 31.01.2022 (обновлено: 13:34 31.01.2022)
Лондон накаляет напряженность в Европе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Лондон накаляет напряженность в Европе