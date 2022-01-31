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В Тюменской области начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Тюменской области начали вакцинацию подростков от COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Тюменской области начали вакцинацию подростков от COVID-19
Вакцинация против коронавируса подростков началась в Тюменской области, в числе первых привитых - дети врача, сообщает Информационный центр регионального... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:46
2022-01-31T16:46
2022-01-31T16:46
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ТЮМЕНЬ, 31 янв - РИА Новости. Вакцинация против коронавируса подростков началась в Тюменской области, в числе первых привитых - дети врача, сообщает Информационный центр регионального правительства."В регионе стартовала вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19. Одними из первых на прививку пришли Виктория (13 лет) и Александр (12 лет) в сопровождении мамы, которая работает врачом", - говорится в сообщении.Всего в Тюменской области проживают 105 тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет. В первой партии поступило 960 доз вакцины "Спутник М", отметили в информационном центре правительства.
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В Тюменской области начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Тюменской области начали прививать подростков от COVID-19 вакциной "Спутник М"