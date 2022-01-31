https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770340594.html

В Ростове-на-Дону стартовала кампания по вакцинации подростков от COVID-19

В Ростове-на-Дону стартовала кампания по вакцинации подростков от COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В Ростове-на-Дону стартовала кампания по вакцинации подростков от COVID-19

Кампания по вакцинации подростков против коронавируса стартовала в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:44

2022-01-31T16:44

2022-01-31T16:44

распространение коронавируса

общество

ростов-на-дону

ростовская область

алексей логвиненко

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 янв - РИА Новости. Кампания по вакцинации подростков против коронавируса стартовала в Ростове-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."В нашем городе стартовала вакцинация подростков от 12 до 17 лет против коронавируса", - написал он в Instagram. Иммунизация детей от 12 до 15 лет будет проводиться на добровольной основе с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии собственного письменного согласия ребят, уточнил он.Сделать прививку можно будет в детских поликлиниках. Заключение о допуске будет давать врач-педиатр после осмотра. Вакцина подросткам будет вводиться, как и у взрослых, в два этапа с промежутком в 21 день. Для этого доступна "Гам-КОВИД-Вак-М" - аналог препарата "Спутник V", но в меньшей концентрации.На прошлой неделе власти Ростовской области сообщили, что в регион поступила первая партия вакцины "Спутник М" в количестве 2,4 тысячи доз.

https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770270045.html

ростов-на-дону

ростовская область

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