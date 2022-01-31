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Распространение коронавируса
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В Москве начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Москве начали вакцинацию подростков от COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В Москве начали вакцинацию подростков от COVID-19
В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса препаратом "Спутник М", сказано в Telegram-канале социального комплекса столицы. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:12
2022-01-31T11:31
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса препаратом "Спутник М", сказано в Telegram-канале социального комплекса столицы."Прививку &lt;...&gt; могут сделать все желающие от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник", — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что иммунизация проводится с разрешения родителя."Спутник М" состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.Записываться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически, за сутки на телефон придет СМС с напоминанием.Если подросток прикреплен к поликлинике, можно подать заявку онлайн на mos.ru, emias.info, через портал госуслуг, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо". Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления, можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники."Спутник М" — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Вакцина уже подтвердила свою эффективность и безопасность.
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общество, москва, коронавирус covid-19
11:12 31.01.2022 (обновлено: 11:31 31.01.2022)
 
В Москве начали вакцинацию подростков от COVID-19

В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от COVID-19 вакциной "Спутник М"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
Ампулы с детской вакциной Спутник-М (Гам-КОВИД-Вак-М) на складе государственного автономного учреждения Свердловской области Фармация - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Ампулы с детской вакциной Спутник-М ("Гам-КОВИД-Вак-М") на складе государственного автономного учреждения Свердловской области "Фармация"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Москве стартовала бесплатная вакцинация подростков от коронавируса препаратом "Спутник М", сказано в Telegram-канале социального комплекса столицы.
"Прививку <...> могут сделать все желающие от 12 до 17 лет в 13 пунктах вакцинации на базе детских городских поликлиник", — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что иммунизация проводится с разрешения родителя.
"Спутник М" состоит из двух компонентов, которые необходимо вводить с интервалом в 21 день.
Записываться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически, за сутки на телефон придет СМС с напоминанием.
Если подросток прикреплен к поликлинике, можно подать заявку онлайн на mos.ru, emias.info, через портал госуслуг, с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.Инфо". Если есть московский полис ОМС, но нет прикрепления, можно записаться на вакцинацию по телефону любой выбранной поликлиники.
"Спутник М" — это меньшая дозировка взрослой двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Вакцина уже подтвердила свою эффективность и безопасность.
Спутник М: главное о подростковой вакцине от COVID-19
29 декабря 2021, 12:40Инфографика
"Спутник М": главное о подростковой вакцине от COVID-19
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19
 
 
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