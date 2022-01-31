https://ria.ru/20220131/vaktsinatsiya-1770235022.html

Какое время дня идеально для вакцинации

Врач объяснила, какое время суток идеально для вакцинации - РИА Новости, 31.01.2022

Какое время дня идеально для вакцинации

Цель вакцинации – профилактика инфекционных заболеваний. Иммунная система реагирует на прививку как на вирус и вырабатывает ответ для защиты от инфекции в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T01:17

2022-01-31T01:17

2022-01-31T01:17

общество

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см-клиника

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Цель вакцинации – профилактика инфекционных заболеваний. Иммунная система реагирует на прививку как на вирус и вырабатывает ответ для защиты от инфекции в будущем. Иммунитет человека наиболее активен утром, рассказала агентству “Прайм” врач-терапевт, гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Вера Сухова.Само заболевание вакцина вызвать не в состоянии, но у прививок есть ряд противопоказаний, например, хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, ВИЧ и ряд других болезней, напомнила врач.При наличии противопоказаний может быть выдан метотвод – временный или постоянный. При этом врач по просьбе пациента обязан выдать соответствующее заключение, сказала Сухова.

https://ria.ru/20220130/omikron-1770193462.html

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общество, здоровье - общество, см-клиника