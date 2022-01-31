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Краснокнижные мандаринки замечены в московском заказнике "Алтуфьевский"

Краснокнижные мандаринки замечены в московском заказнике "Алтуфьевский" - РИА Новости, 01.02.2022

Краснокнижные мандаринки замечены в московском заказнике "Алтуфьевский"

Краснокнижные птицы мандаринки вновь замечены в Москве в комплексном заказнике "Алтуфьевский" на реке Самотека, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-31T15:04

2022-01-31T15:04

2022-02-01T15:19

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Краснокнижные птицы мандаринки вновь замечены в Москве в комплексном заказнике "Алтуфьевский" на реке Самотека, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Краснокнижные мандаринки поселились в комплексном заказнике "Алтуфьевский" на реке Самотека, а ранее в этом году были замечены еще и в природно-историческом парке "Останкино"", - говорится в сообщении.Отмечается, что мандаринка – нетипичная птица для Москвы, она родом с Востока."Естественный ареал обитания в России - это Амурская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края, в основном в бассейне реки Амур. Яркие птицы занесены в Красную книгу России с 3-й категорией редкости", - говорится в материале.Также в департаменте рассказали, что в мире насчитывается около 25 тысяч пар таких птиц, из них 15 тысяч пар - на территории России."Мандаринки в Москве относятся к интродуцентам (несвойственные для территории виды - ред.). Но несмотря на это, их не в первую зиму замечают на московских природных территориях. Есть вероятность, что птицы могут загнездиться в дуплах и окончательно обосноваться. По характеру мандаринки довольно миролюбивы, поэтому не помешают коренным жителям московских водоемов: кряквам, камышницам, хохлатым чернетям и другим водоплавающим", - рассказал орнитолог, начальник отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий "Долина реки Сетунь" ГПБУ "Мосприрода" Николай Кудрявцев.Название редкой птицы связано с нарядами китайских вельмож — мандаринов, которые носили яркие одежды, чтобы выделяться в обществе.Сообщается, что селезень мандаринки окрашен ярко: на голове у него медно-красный с зелеными и белыми вкраплениями хохолок, на щеках - рыжий "воротник", на крыльях - каштаново-рыжие перья, клюв красноватый. Самки окрашены скромнее: они дымчато-серые, вокруг клюва и глаз — светлые кольца, на боках и груди - овальные пятнышки, клюв светлый.Мандаринки в последние годы были замечены в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", на реке Химке и на территории природно-исторического парка "Останкино" в январе этого года.

https://ria.ru/20220124/mandarinki-1769608129.html

https://ria.ru/20211201/ptitsy-1761684164.html

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