https://ria.ru/20220131/ukraina-1770360457.html

Исследование: большинство стран не поддерживают отправку военных на Украину

Исследование: большинство стран не поддерживают отправку военных на Украину - РИА Новости, 31.01.2022

Исследование: большинство стран не поддерживают отправку военных на Украину

Большинство стран не поддерживают отправку своих военных на Украину в случае эскалации, только в США и Дании число граждан, выступающих за направление... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:18

2022-01-31T18:18

2022-01-31T18:18

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство стран не поддерживают отправку своих военных на Украину в случае эскалации, только в США и Дании число граждан, выступающих за направление военнослужащих, превышает число выступающих против, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией YouGov.В опросе YouGov приняли участие жители США, Великобритании, Швеции, Дании, Германии, Франции, Испании и Италии. Опрос проводился с 12 по 26 января и был направлен на то, чтобы проанализировать отношение американцев и жителей некоторых западноевропейских стран к ситуации на Украине.Результаты показали, что 35% опрошенных американцев поддерживают отправку вооруженных сил страны на Украину (28% высказались против). Такого же мнения придерживаются большинство жителей Дании (38%), ставшей единственной европейской страной, участвовавшей в опросе, граждане которой склоняются к отправке сил на Украину.Тем временем более половины граждан ФРГ (52%) выступают против использования своих вооруженных сил для урегулирования ситуации на Украине, что является самым высоким показателем среди опрошенных стран.Кроме того, по данным опроса, большинство американцев и европейцев считают вероятным эскалацию на Украине якобы со стороны России в ближайшие два года. Среди опрошенных, придерживающихся этого мнения, лидируют граждане США (62%) и Швеции (58%), наименьшие показатели были зафиксированы в Испании, Франции и Италии (около 40% в каждой).Отвечая на вопрос об "опасности" России, 61% опрошенных шведов высказали точку зрения, что Россия представляет серьезную угрозу, что стало самым высоким показателем среди стран-участниц опроса. Итальянцы и испанцы реже всего видят в России угрозу для своих стран (25% и 26% соответственно).Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/oshibka-1770328352.html

https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770311822.html

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770220872.html

украина

сша

дания

донбасс

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в мире, украина, сша, дания, донбасс, россия