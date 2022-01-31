https://ria.ru/20220131/ukraina-1770285779.html

Минобороны Украины считает, что некоторые страны скрывают помощь Киеву

Минобороны Украины считает, что некоторые страны скрывают помощь Киеву - РИА Новости, 31.01.2022

Минобороны Украины считает, что некоторые страны скрывают помощь Киеву

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что многие страны готовы помогать Киеву на фоне так называемой "российской угрозы", но не все делают это... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:34

2022-01-31T12:34

2022-01-31T12:34

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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что многие страны готовы помогать Киеву на фоне так называемой "российской угрозы", но не все делают это открыто, так как находятся в зависимости от отношений с РоссиейРанее Резников заявил, что Украина не воспринимает официальную позицию Германии относительно поставок вооружений Киеву, что, по его словам, подрывает безопасность Европы и поощряет "агрессию" РФ."Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем. У каждой страны есть свои политические зависимости, в том числе от отношений с Российской Федерацией, внутриполитические зависимости. Но что радует – правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали", - сказал Резников в интервью интернет-изданию LB.ua.По его словам, нагнетание в западных медиа из-за возможного "вторжения РФ" с одной стороны "несет неприятный момент нервозности, разбалансировки и панических настроений", но в то же время общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине.Он сообщил, что Украина уже получила предложение военно-технической помощи от Польши, также Киев ждет помощь от стран Балтии. Также министр отметил, что удивлен, что новое правительство Германии не изменило свою позицию относительно предоставления военно-технической помощи Украине. "К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно… Мы не говорим, что Германия должна нам что-то продать или подарить. Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency)", - сказал Резников.Он отметил, то Украина не просила у Германии шлемы. "Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом, - сказал министр.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220131/kharkov-1770275375.html

https://ria.ru/20220131/polsha-1770262886.html

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в мире, киев, дмитрий песков, нато, балтия, алексей резников, россия