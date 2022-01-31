Минобороны Украины считает, что некоторые страны скрывают помощь Киеву
В Киеве заявили, что некоторые страны скрывают помощь Украине из-за отношений с Россией
Министерство обороны Украины. Архивное фото
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что многие страны готовы помогать Киеву на фоне так называемой "российской угрозы", но не все делают это открыто, так как находятся в зависимости от отношений с Россией
"Многие страны готовы оказывать нам помощь, некоторые делают это молча. Возможно, когда-нибудь мы это обнародуем. У каждой страны есть свои политические зависимости, в том числе от отношений с Российской Федерацией, внутриполитические зависимости. Но что радует – правительства стран идут на беспрецедентные шаги, дают нам то, о чем мы с вами раньше и не мечтали", - сказал Резников в интервью интернет-изданию LB.ua.
По его словам, нагнетание в западных медиа из-за возможного "вторжения РФ" с одной стороны "несет неприятный момент нервозности, разбалансировки и панических настроений", но в то же время общество начинает давить на свои правительства с вопросом, почему они не помогают Украине.
Он сообщил, что Украина уже получила предложение военно-технической помощи от Польши, также Киев ждет помощь от стран Балтии. Также министр отметил, что удивлен, что новое правительство Германии не изменило свою позицию относительно предоставления военно-технической помощи Украине. "К сожалению, наблюдается очень мощная зависимость Германии от Российской Федерации. Это очевидно… Мы не говорим, что Германия должна нам что-то продать или подарить. Нет. Просто перестаньте блокировать возможность публично, легально, открыто приобретать нужные нам средства защиты и оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency)", - сказал Резников.
Он отметил, то Украина не просила у Германии шлемы. "Я думаю, они пытаются найти какой-нибудь вариант, чтобы сгладить ситуацию, в которой выглядят не лучшим образом, - сказал министр.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.