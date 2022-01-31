https://ria.ru/20220131/ukraina-1770238631.html

Постсоветский крах Украины: причины

Во Франции объяснили экономический провал Украины - РИА Новости, 31.01.2022

Постсоветский крах Украины: причины

Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации, такое мнение в беседе с... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:12

2022-01-31T03:12

2022-01-31T03:12

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации, такое мнение в беседе с французским изданием Atlantico высказал профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР."Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии", - указал Ламбер.К этому добавляется коррупция, а также "утечка мозгов" и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию, продолжил он. Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул профессор.По его словам, Украина обладает "мощным потенциалом" в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы ее мешают макроэкономическому восстановлению.При этом Ламбер добавил, что экономическая слабость страны толкает восточных украинцев на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html

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