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Постсоветский крах Украины: причины
Во Франции объяснили экономический провал Украины - РИА Новости, 31.01.2022
Постсоветский крах Украины: причины
Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации, такое мнение в беседе с... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T03:12
2022-01-31T03:12
в мире
украина
юлия тимошенко
россия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации, такое мнение в беседе с французским изданием Atlantico высказал профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР."Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии", - указал Ламбер.К этому добавляется коррупция, а также "утечка мозгов" и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию, продолжил он. Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул профессор.По его словам, Украина обладает "мощным потенциалом" в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы ее мешают макроэкономическому восстановлению.При этом Ламбер добавил, что экономическая слабость страны толкает восточных украинцев на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220130/ukraina-1770187511.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, россия
03:12 31.01.2022
 
Во Франции объяснили экономический провал Украины

Профессор Ламбер: у Украины отсутствуют возможности для модернизации экономики

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Монумент Независимости Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации, такое мнение в беседе с французским изданием Atlantico высказал профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер.
Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
Вчера, 13:28
Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, заявил Кулеба
"Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии", - указал Ламбер.
К этому добавляется коррупция, а также "утечка мозгов" и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию, продолжил он. Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул профессор.
По его словам, Украина обладает "мощным потенциалом" в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы ее мешают макроэкономическому восстановлению.
При этом Ламбер добавил, что экономическая слабость страны толкает восточных украинцев на то, чтобы повернуться лицом к России, которая предлагает больше экономических возможностей.
Ранее бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 10:05
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