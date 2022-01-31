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Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч
Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч - РИА Новости, 31.01.2022
Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч
С отправлением в субботу грузового поезда Китай-Европа из города Чэнду (Юго-Западный Китай) общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:28
2022-01-31T16:28
2022-01-31T16:28
россия-китай: главное
европа
китай
железная дорога
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МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". С отправлением в субботу грузового поезда Китай-Европа из города Чэнду (Юго-Западный Китай) общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа превысило 50 тысяч с момента запуска таких услуг. Таковы данные Китайской железнодорожной корпорации (КЖК).Стоимость товаров, перевезенных этими грузовыми поездами, резко возросла с 8 миллиардов долларов. США в 2016 году до 74,9 миллиарда долларов в 2021 году, говорится в заявлении КЖК.Среднегодовой рост числа отправлений грузовых поездов по маршрутам Китай-Европа за последние 6 лет составил 55%. Напомним, что подобные услуги были объединены под брендом "грузовые поезда по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа" в июне 2016 года.Более 50 тысяч видов товаров, в том числе информационные продукты, автомобили и запчасти к ним, а также химическая продукция, механические изделия, электроника и т. д. были доставлены в 180 городов 23 европейских стран по 78 маршрутам грузоперевозок, сообщили в КЖК.Международные ж/д грузоперевозки по маршрутам Китай-Европа начались в 2011 году, став важным звеном в торгово-экономическом сотрудничестве Евразии.
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европа, китай, железная дорога