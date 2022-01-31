Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220131/tovary-1770336021.html
Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч
Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч - РИА Новости, 31.01.2022
Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч
С отправлением в субботу грузового поезда Китай-Европа из города Чэнду (Юго-Западный Китай) общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:28
2022-01-31T16:28
россия-китай: главное
европа
китай
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770333137_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_c2dfa9185c61574f48c34d6d89cae10d.jpg
МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". С отправлением в субботу грузового поезда Китай-Европа из города Чэнду (Юго-Западный Китай) общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа превысило 50 тысяч с момента запуска таких услуг. Таковы данные Китайской железнодорожной корпорации (КЖК).Стоимость товаров, перевезенных этими грузовыми поездами, резко возросла с 8 миллиардов долларов. США в 2016 году до 74,9 миллиарда долларов в 2021 году, говорится в заявлении КЖК.Среднегодовой рост числа отправлений грузовых поездов по маршрутам Китай-Европа за последние 6 лет составил 55%. Напомним, что подобные услуги были объединены под брендом "грузовые поезда по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа" в июне 2016 года.Более 50 тысяч видов товаров, в том числе информационные продукты, автомобили и запчасти к ним, а также химическая продукция, механические изделия, электроника и т. д. были доставлены в 180 городов 23 европейских стран по 78 маршрутам грузоперевозок, сообщили в КЖК.Международные ж/д грузоперевозки по маршрутам Китай-Европа начались в 2011 году, став важным звеном в торгово-экономическом сотрудничестве Евразии.
https://ria.ru/20220128/pribyl-1769948370.html
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770333137_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_085f4f15de8276bc3068f4407496a499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, китай, железная дорога
16:28 31.01.2022
 

Число отправлений грузовых поездов Китай-Европа превысило 50 тысяч

© AFP 2022 / STRПогрузка контейнера для Китайского железнодорожного экспресса в Европу в Китае
Погрузка контейнера для Китайского железнодорожного экспресса в Европу в Китае - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AFP 2022 / STR
Погрузка контейнера для Китайского железнодорожного экспресса в Европу в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". С отправлением в субботу грузового поезда Китай-Европа из города Чэнду (Юго-Западный Китай) общее количество отправлений грузовых поездов по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа превысило 50 тысяч с момента запуска таких услуг. Таковы данные Китайской железнодорожной корпорации (КЖК).
Стоимость товаров, перевезенных этими грузовыми поездами, резко возросла с 8 миллиардов долларов. США в 2016 году до 74,9 миллиарда долларов в 2021 году, говорится в заявлении КЖК.
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 12:06Россия-Китай: Главное
Прибыль ведущих промышленных предприятий Китая в 2021 году выросла на 34,3%
Среднегодовой рост числа отправлений грузовых поездов по маршрутам Китай-Европа за последние 6 лет составил 55%. Напомним, что подобные услуги были объединены под брендом "грузовые поезда по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа" в июне 2016 года.
Более 50 тысяч видов товаров, в том числе информационные продукты, автомобили и запчасти к ним, а также химическая продукция, механические изделия, электроника и т. д. были доставлены в 180 городов 23 европейских стран по 78 маршрутам грузоперевозок, сообщили в КЖК.
Международные ж/д грузоперевозки по маршрутам Китай-Европа начались в 2011 году, став важным звеном в торгово-экономическом сотрудничестве Евразии.
 
Россия-Китай: ГлавноеЕвропаКитайЖелезная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Гремингер призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
09:09Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
Лента новостейМолния
Гремингер призвал разместить наблюдателей на границе России и УкраиныСуд продлил арест экс-мэра Владивостока ГуменюкаВ Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд