https://ria.ru/20220131/testirovanie-1770336706.html

Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани

Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани - РИА Новости, 31.01.2022

Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:31

2022-01-31T16:31

2022-01-31T16:31

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РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности такого вида обследования и намерении развивать это направление.С 31 января по поручению губернатора в разных районах Рязани начали работать четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Граждане здесь могут пройти обследование бесплатно и без предварительной записи, предоставив паспорт и СНИЛС. Прием каждого пришедшего на тестирование длится в среднем 7-10 минут. Работать пункты будут с 10.00 до 16.00 ежедневно до тех пор, пока в городе не будет зафиксирован спад заболеваемости."Инициатива об открытии пунктов экспресс-тестирования оказалась востребованной у горожан. В этом я убедился в процессе общения с людьми, которые пришли на тестирование. Это очень нужное и очень правильное решение сейчас, когда в регионе, как по всей стране, фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом в сутки", - отметил Любимов.По его словам, при необходимости в городе откроют дополнительные пункты экспресс-тестирования. Губернатор подчеркнул, что такие объекты позволяют людям при первых симптомах выявить, какое у них заболевание, и обратившись к врачу, начать правильное лечение. Кроме того, работа пунктов позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, где сейчас серьезный наплыв пациентов.

https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html

https://ria.ru/20220119/zanyatost-1768619075.html

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