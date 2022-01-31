Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220131/testirovanie-1770336706.html
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани - РИА Новости, 31.01.2022
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:31
2022-01-31T16:31
рязанская область
общество
рязанская область
рязань
здоровье - общество
коронавирусы
николай любимов
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c86fd18a980d23e42ddfb86b46aae814.jpg
РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности такого вида обследования и намерении развивать это направление.С 31 января по поручению губернатора в разных районах Рязани начали работать четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Граждане здесь могут пройти обследование бесплатно и без предварительной записи, предоставив паспорт и СНИЛС. Прием каждого пришедшего на тестирование длится в среднем 7-10 минут. Работать пункты будут с 10.00 до 16.00 ежедневно до тех пор, пока в городе не будет зафиксирован спад заболеваемости."Инициатива об открытии пунктов экспресс-тестирования оказалась востребованной у горожан. В этом я убедился в процессе общения с людьми, которые пришли на тестирование. Это очень нужное и очень правильное решение сейчас, когда в регионе, как по всей стране, фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом в сутки", - отметил Любимов.По его словам, при необходимости в городе откроют дополнительные пункты экспресс-тестирования. Губернатор подчеркнул, что такие объекты позволяют людям при первых симптомах выявить, какое у них заболевание, и обратившись к врачу, начать правильное лечение. Кроме того, работа пунктов позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, где сейчас серьезный наплыв пациентов.
https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html
https://ria.ru/20220119/zanyatost-1768619075.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752964294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b2498f665f341004e1467af675570cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рязанская область, рязань, здоровье - общество, коронавирусы, николай любимов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:31 31.01.2022
 
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани

Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19, открытый в Рязани

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности такого вида обследования и намерении развивать это направление.
С 31 января по поручению губернатора в разных районах Рязани начали работать четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Граждане здесь могут пройти обследование бесплатно и без предварительной записи, предоставив паспорт и СНИЛС. Прием каждого пришедшего на тестирование длится в среднем 7-10 минут. Работать пункты будут с 10.00 до 16.00 ежедневно до тех пор, пока в городе не будет зафиксирован спад заболеваемости.
Поезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 16:40Рязанская область
Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве
"Инициатива об открытии пунктов экспресс-тестирования оказалась востребованной у горожан. В этом я убедился в процессе общения с людьми, которые пришли на тестирование. Это очень нужное и очень правильное решение сейчас, когда в регионе, как по всей стране, фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом в сутки", - отметил Любимов.
По его словам, при необходимости в городе откроют дополнительные пункты экспресс-тестирования. Губернатор подчеркнул, что такие объекты позволяют людям при первых симптомах выявить, какое у них заболевание, и обратившись к врачу, начать правильное лечение. Кроме того, работа пунктов позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, где сейчас серьезный наплыв пациентов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 18:46Рязанская область
Глава Рязанской области посетил центр занятости
 
Рязанская областьОбществоРязанская областьРязаньЗдоровье - ОбществоКоронавирусыНиколай ЛюбимовКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Гремингер призвал разместить наблюдателей на границе России и Украины
09:09Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Гуменюка
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
Лента новостейМолния
Гремингер призвал разместить наблюдателей на границе России и УкраиныСуд продлил арест экс-мэра Владивостока ГуменюкаВ Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" выпустил крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд