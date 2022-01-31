Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19 в Рязани
Губернатор Любимов посетил пункт экспресс-тестирования на COVID-19, открытый в Рязани
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
РЯЗАНЬ, 31 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил открытый в понедельник пункт экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщив о востребованности такого вида обследования и намерении развивать это направление.
С 31 января по поручению губернатора в разных районах Рязани начали работать четыре пункта экспресс-тестирования на COVID-19. Граждане здесь могут пройти обследование бесплатно и без предварительной записи, предоставив паспорт и СНИЛС. Прием каждого пришедшего на тестирование длится в среднем 7-10 минут. Работать пункты будут с 10.00 до 16.00 ежедневно до тех пор, пока в городе не будет зафиксирован спад заболеваемости.
"Инициатива об открытии пунктов экспресс-тестирования оказалась востребованной у горожан. В этом я убедился в процессе общения с людьми, которые пришли на тестирование. Это очень нужное и очень правильное решение сейчас, когда в регионе, как по всей стране, фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом в сутки", - отметил Любимов.
По его словам, при необходимости в городе откроют дополнительные пункты экспресс-тестирования. Губернатор подчеркнул, что такие объекты позволяют людям при первых симптомах выявить, какое у них заболевание, и обратившись к врачу, начать правильное лечение. Кроме того, работа пунктов позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, где сейчас серьезный наплыв пациентов.
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