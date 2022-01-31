https://ria.ru/20220131/sudno-1770308956.html
Власти выделят средства на строительство судна для исследований
Власти выделят средства на строительство судна для исследований - РИА Новости, 31.01.2022
Власти выделят средства на строительство судна для исследований
Власти РФ выделят 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого можно будет проводить широкий спектр исследований Мирового РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:14
2022-01-31T14:14
2022-01-31T14:25
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти РФ выделят 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого можно будет проводить широкий спектр исследований Мирового океана, сообщил премьер министр Михаил Мишустин."В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. С его помощью учёные смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане - от подводных до метеорологических. В том числе это позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 млрд рублей."Такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20211214/sudno-1763600290.html
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экономика, михаил мишустин, россия
14:14 31.01.2022 (обновлено: 14:25 31.01.2022)
Власти выделят средства на строительство судна для исследований
Премьер Мишустин: на строительство судна для исследований выделят 900 миллионов рублей