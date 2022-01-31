https://ria.ru/20220131/sudno-1770308956.html

Власти выделят средства на строительство судна для исследований

Власти выделят средства на строительство судна для исследований - РИА Новости, 31.01.2022

Власти выделят средства на строительство судна для исследований

Власти РФ выделят 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого можно будет проводить широкий спектр исследований Мирового РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:14

2022-01-31T14:14

2022-01-31T14:25

экономика

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764758581_0:257:3183:2047_1920x0_80_0_0_a4e3f1a397fd2e7449aa2117bcf761f5.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти РФ выделят 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна, с помощью которого можно будет проводить широкий спектр исследований Мирового океана, сообщил премьер министр Михаил Мишустин."В этом году выделим из бюджета 900 млн рублей на строительство морского крупнотоннажного судна. С его помощью учёные смогут проводить широкий спектр исследований в мировом океане - от подводных до метеорологических. В том числе это позволит расширить ресурсную базу российского рыболовства", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.По его словам, всего на реализацию проекта в ближайшие четыре года предусмотрено более 23 млрд рублей."Такие современные исследовательские суда значительно повысят конкурентоспособность отечественного научного флота, улучшат условия работы наших ученых и обеспечат дополнительную загрузку российских судостроительных верфей", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211214/sudno-1763600290.html

https://ria.ru/20220126/korabli-1769608918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия