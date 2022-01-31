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СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины
СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022
СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины
Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:20
2022-01-31T21:26
в мире
кения
оон
норвегия
дмитрий песков
нато
совет безопасности оон
сергей лавров
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ООН, 31 янв — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины, передает корреспондент РИА Новости.Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили встречу по этой повестке 31 января. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду на то, что коллеги не поддержат "этот PR-трюк".Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для его проведения необходимо, чтобы минимум девять членов Совбеза из пятнадцати высказались в его пользу.В Совет Безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770328727.html
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в мире, кения, оон, норвегия, дмитрий песков, нато, совет безопасности оон, сергей лавров, дмитрий полянский, ситуация в днр и лнр, россия
18:20 31.01.2022 (обновлено: 21:26 31.01.2022)
 
СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

Члены Совбеза ООН проголосовали за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета Безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили встречу по этой повестке 31 января. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду на то, что коллеги не поддержат "этот PR-трюк".
Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для его проведения необходимо, чтобы минимум девять членов Совбеза из пятнадцати высказались в его пользу.
В Совет Безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
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В миреКенияООННорвегияДмитрий ПесковНАТОСовет Безопасности ООНСергей ЛавровДмитрий ПолянскийСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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