https://ria.ru/20220131/sovbez-1770360815.html

СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 31.01.2022

СБ ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины

Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины, передает корреспондент... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:20

2022-01-31T18:20

2022-01-31T21:26

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ООН, 31 янв — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания по ситуации вокруг Украины, передает корреспондент РИА Новости.Соединенные Штаты на прошлой неделе запросили встречу по этой повестке 31 января. Постпред страны при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон хочет обсудить якобы "угрожающее поведение" Москвы по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе.Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал это намерением США обсудить "собственные беспочвенные обвинения и предположения". Дипломат выразил надежду на то, что коллеги не поддержат "этот PR-трюк".Если член СБ ООН выступает против проведения того или иного заседания, он может попросить провести процедурное голосование. В таком случае для его проведения необходимо, чтобы минимум девять членов Совбеза из пятнадцати высказались в его пользу.В Совет Безопасности входят Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, а также Индия, Мексика, Норвегия, Ирландия, Кения, Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770328727.html

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