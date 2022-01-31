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Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину
Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину - РИА Новости, 31.01.2022
Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:15
2022-01-31T22:08
в мире
украина
оон
василий небензя
россия
киев
дмитрий песков
нато
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ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины."Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов... русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Однако кому-то на Западе подобный сценарий явно не по душе", - сказал Небензя."Происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной", - добавил он. По его словам, из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет. Украинцам активно "промывают мозги", отметил постпред."Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача - не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России", - заключил Небензя.При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию."Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения", - указал постпред, подчеркнув, что "ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало"."Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение", - добавил постпред.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770359944.html
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в мире, украина, оон, василий небензя, россия, киев, дмитрий песков, нато
19:15 31.01.2022 (обновлено: 22:08 31.01.2022)
 
Небензя заявил о планах Запада рассорить Россию и Украину

Небензя заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред России в ООН Василий Небензя
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постпред России в ООН Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 31 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил о планах Запада не допустить братского сосуществования России и Украины.
"Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов... русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Однако кому-то на Западе подобный сценарий явно не по душе", - сказал Небензя.
"Происходящее сегодня – еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной", - добавил он. По его словам, из-за геополитических игр украинцы страдают вот уже 7 лет. Украинцам активно "промывают мозги", отметил постпред.
"Интересы украинского народа наши западные коллеги не учитывают. Их задача - не допустить естественного братского сосуществования наших двух стран и народов, которое разрушило бы планы по ослаблению России", - заключил Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 31 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:12
Постпред России в ООН рассказал, кому нужна паника вокруг Украины
При этом он указал, что страны Запада говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность, риторику и провоцируют эскалацию.
"Разговоры о грядущей войне – сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения", - указал постпред, подчеркнув, что "ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало".
"Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Все, кто утверждают обратное, вводят вас в заблуждение", - добавил постпред.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 18:48
Лондон хочет знать планы Москвы по Украине, заявил зампостпреда Британии
 
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