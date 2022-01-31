https://ria.ru/20220131/snimki-1770302333.html

КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"

КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты" - РИА Новости, 31.01.2022

КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"

Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало снимки, якобы сделанные во время пуска КНДР в воскресенье баллистической ракеты средней... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:40

2022-01-31T13:40

2022-01-31T13:40

в мире

кндр (северная корея)

совет безопасности оон

японское море

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770174787_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_755390d689f13c3e1ec92fd18bc413fa.jpg

СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало снимки, якобы сделанные во время пуска КНДР в воскресенье баллистической ракеты средней дальности, включая вид Земли из космоса.Ранее сообщалось, что КНДР произвела в воскресенье пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.Северная Корея на следующий день подтвердила, что осуществила в воскресенье проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.На снимках, опубликованных ЦТАК вместе с новостью о пуске видно, как ракета взлетает с наземной установки на фоне леса и гор, а также показано два кадра с видом Земли из космоса, которые якобы сделаны с ракеты во время полета."Академия национальной обороны опубликовала кадры Земли, снятые с космоса камерой, установленной на самой боеголовке ракеты", - говорится в статье ЦТАК.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.

https://ria.ru/20220130/kndr-1770169026.html

кндр (северная корея)

японское море

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, японское море, земля