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КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты" - РИА Новости, 31.01.2022
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"
Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало снимки, якобы сделанные во время пуска КНДР в воскресенье баллистической ракеты средней... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:40
2022-01-31T13:40
в мире
кндр (северная корея)
совет безопасности оон
японское море
земля
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СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало снимки, якобы сделанные во время пуска КНДР в воскресенье баллистической ракеты средней дальности, включая вид Земли из космоса.Ранее сообщалось, что КНДР произвела в воскресенье пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.Северная Корея на следующий день подтвердила, что осуществила в воскресенье проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.На снимках, опубликованных ЦТАК вместе с новостью о пуске видно, как ракета взлетает с наземной установки на фоне леса и гор, а также показано два кадра с видом Земли из космоса, которые якобы сделаны с ракеты во время полета."Академия национальной обороны опубликовала кадры Земли, снятые с космоса камерой, установленной на самой боеголовке ракеты", - говорится в статье ЦТАК.Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
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в мире, кндр (северная корея), совет безопасности оон, японское море, земля
13:40 31.01.2022
 
КНДР опубликовала снимки из космоса, сделанные "во время пуска ракеты"

ЦТАК опубликовала снимки Земли из космоса, сделанные "во время пуска КНДР ракеты"

© AP Photo / Ahn Young-joonТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. 30 января 2022
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СЕУЛ, 31 янв – РИА Новости. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало снимки, якобы сделанные во время пуска КНДР в воскресенье баллистической ракеты средней дальности, включая вид Земли из космоса.
Ранее сообщалось, что КНДР произвела в воскресенье пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо. По данным южнокорейских военных, дальность полета составила примерно 800 километров, наибольшая высота полета – две тысячи километров.
Северная Корея на следующий день подтвердила, что осуществила в воскресенье проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12", которая производится и поставляется в армию КНДР, чтобы подтвердить эффективность и безопасность ее эксплуатации.
На снимках, опубликованных ЦТАК вместе с новостью о пуске видно, как ракета взлетает с наземной установки на фоне леса и гор, а также показано два кадра с видом Земли из космоса, которые якобы сделаны с ракеты во время полета.
"Академия национальной обороны опубликовала кадры Земли, снятые с космоса камерой, установленной на самой боеголовке ракеты", - говорится в статье ЦТАК.
Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. 5 и 11 января Северная Корея испытала гиперзвуковые ракеты. Тогда оба раза пуски также были произведены из провинции Чагандо. 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН.
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 09:10
Сеул осудил пуск КНДР ракеты средней дальности
 
В миреКНДР (Северная Корея)Совет Безопасности ООНЯпонское мореЗемля
 
 
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