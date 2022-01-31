"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына

"Я этим занимался несколько лет – его спасал. Деньги были вложены колоссальные. И клиники были хорошие, лучшие. И во Францию я его отправил… Ну, все было, понимаете? Каждый проходит свой путь. Я общался со специалистами самого высокого уровня, мне такие лекции прочли, я уже про это все знал. Тем не менее, человек сам… Это страшная вещь", – сказал Смирнитский.