"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына
Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от передозировки
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Валентин Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от запрещенных веществ. Актер признался, что долгое время спасал юношу.
"Я этим занимался несколько лет – его спасал. Деньги были вложены колоссальные. И клиники были хорошие, лучшие. И во Францию я его отправил… Ну, все было, понимаете? Каждый проходит свой путь. Я общался со специалистами самого высокого уровня, мне такие лекции прочли, я уже про это все знал. Тем не менее, человек сам… Это страшная вещь", – сказал Смирнитский.
В программе "Звезды сошлись" артист отметил, что ни один специалист по наркологии не даст никаких гарантий. По словам звезды, с его сыном все случилось "довольно быстро".
"В тот самый момент, когда показалось, что вот оно все – он уже расписался, женился, решил завести детей… Я в этот момент уехал на гастроли в Америку, мне сообщили, что все. Он поехал за город, принял дозу. Передоз. Молодой парень – здоровый, красивый, 26 лет, кандидат в мастера спорта по плаванию… Больная тема", – заключил Валентин.
Иван родился в браке актера с Ириной Коваленко. Всего артист был женат четыре раза. Одна из его избранниц – Людмила Пашкова – скончалась в прошлом году.
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