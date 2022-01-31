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Шоубиз
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"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына
"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына - РИА Новости, 31.01.2022
"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына
Валентин Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от запрещенных веществ. Актер признался, что долгое время спасал юношу. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:59
2022-01-31T13:59
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Валентин Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от запрещенных веществ. Актер признался, что долгое время спасал юношу.В программе "Звезды сошлись" артист отметил, что ни один специалист по наркологии не даст никаких гарантий. По словам звезды, с его сыном все случилось "довольно быстро".Иван родился в браке актера с Ириной Коваленко. Всего артист был женат четыре раза. Одна из его избранниц – Людмила Пашкова – скончалась в прошлом году.
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знаменитости, шоу-бизнес
13:59 31.01.2022
 
"Больная тема": Смирнитский рассказал о смерти единственного сына

Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от передозировки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Валентин Смирнитский. Архивное фото
Актер Валентин Смирнитский. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Валентин Смирнитский рассказал о смерти единственного сына Ивана от запрещенных веществ. Актер признался, что долгое время спасал юношу.

"Я этим занимался несколько лет – его спасал. Деньги были вложены колоссальные. И клиники были хорошие, лучшие. И во Францию я его отправил… Ну, все было, понимаете? Каждый проходит свой путь. Я общался со специалистами самого высокого уровня, мне такие лекции прочли, я уже про это все знал. Тем не менее, человек сам… Это страшная вещь", – сказал Смирнитский.

В программе "Звезды сошлись" артист отметил, что ни один специалист по наркологии не даст никаких гарантий. По словам звезды, с его сыном все случилось "довольно быстро".

"В тот самый момент, когда показалось, что вот оно все – он уже расписался, женился, решил завести детей… Я в этот момент уехал на гастроли в Америку, мне сообщили, что все. Он поехал за город, принял дозу. Передоз. Молодой парень – здоровый, красивый, 26 лет, кандидат в мастера спорта по плаванию… Больная тема", – заключил Валентин.

Иван родился в браке актера с Ириной Коваленко. Всего артист был женат четыре раза. Одна из его избранниц – Людмила Пашкова – скончалась в прошлом году.
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