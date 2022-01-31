https://ria.ru/20220131/sheremetevo-1770311435.html
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади - РИА Новости, 31.01.2022
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади
Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:27
2022-01-31T14:27
2022-01-31T14:27
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО."Сегодня в дежурную часть … был доставлен гражданин РФ 1960 года рождения, который при прохождении досмотра заявил сотруднику аэропорта, что у него в сумке запрещенный предмет", - заявили в пресс-службе.Впоследствии полиции мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой, опасных предметов у него в багаже не нашли.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади
В Шереметьево задержали мужчину за шутку о запрещенном предмете в ручной клади