https://ria.ru/20220131/sheremetevo-1770311435.html

В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади

В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади - РИА Новости, 31.01.2022

В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади

Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:27

2022-01-31T14:27

2022-01-31T14:27

происшествия

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО."Сегодня в дежурную часть … был доставлен гражданин РФ 1960 года рождения, который при прохождении досмотра заявил сотруднику аэропорта, что у него в сумке запрещенный предмет", - заявили в пресс-службе.Впоследствии полиции мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой, опасных предметов у него в багаже не нашли.

https://ria.ru/20210611/kontrabanda-1736581011.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия