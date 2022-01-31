Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/sheremetevo-1770311435.html
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади - РИА Новости, 31.01.2022
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади
Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:27
2022-01-31T14:27
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_890621b6ed788694226b6e90a0fb2647.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО."Сегодня в дежурную часть … был доставлен гражданин РФ 1960 года рождения, который при прохождении досмотра заявил сотруднику аэропорта, что у него в сумке запрещенный предмет", - заявили в пресс-службе.Впоследствии полиции мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой, опасных предметов у него в багаже не нашли.
https://ria.ru/20210611/kontrabanda-1736581011.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590779837_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_6e51bec478def9a5457e5b1df2223400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:27 31.01.2022
 
В Шереметьево задержали мужчину, неудачно пошутившего о своей ручной клади

В Шереметьево задержали мужчину за шутку о запрещенном предмете в ручной клади

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" на летном поле Международного аэропорта Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пассажир московского аэропорта Шереметьево пошутил в ходе досмотра, что у него в сумке "запрещенный предмет", за что и был задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Сегодня в дежурную часть … был доставлен гражданин РФ 1960 года рождения, который при прохождении досмотра заявил сотруднику аэропорта, что у него в сумке запрещенный предмет", - заявили в пресс-службе.
Впоследствии полиции мужчина объяснил свой поступок неудачной шуткой, опасных предметов у него в багаже не нашли.
Таможенники в Шереметьево обнаружили у пассажирки из ОАЭ незадекларированные ювелирные изделия и кожгалантерею на 25,5 млн рублей - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня 2021, 11:00
В Шереметьево у россиянки нашли контрабанду на 25,5 миллиона рублей
 
ПроисшествияШереметьево (аэропорт)Московская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охоте
09:05Более миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталом
09:05Жалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверят
08:58Сбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяц
08:55Россиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть страну
08:53Дочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
Лента новостейМолния
В Новосибирской области двоих полицейских заподозрили в незаконной охотеБолее миллиона семей смогут воспользоваться проиндексированным маткапиталомЖалобы на проблемы с "дальневосточными гектарами" в Приморье проверятСбербанк повысил ставку по потребкредитам на первый месяцРоссиянам, осужденным на Шри-Ланке за сбор жуков, разрешили покинуть странуДочь Назарбаева проходит реабилитацию после COVID-19Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера