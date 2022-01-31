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В Киргизии возникли проблемы с доступом к сайтам РИА Новости и Sputnik
В Киргизии возникли проблемы с доступом к сайтам РИА Новости и Sputnik - РИА Новости, 31.01.2022
В Киргизии возникли проблемы с доступом к сайтам РИА Новости и Sputnik
В Киргизии возникли проблемы с доступом к некоторым российским сайтам, в том числе ria.ru и Sputnik Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости в Бишкеке. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:25
2022-01-31T14:05
киргизия
в мире
технологии
sputnik
россия
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БИШКЕК, 31 янв — РИА Новости. В Киргизии возникли проблемы с доступом к некоторым российским сайтам, в том числе ria.ru и Sputnik Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости в Бишкеке. При этом власти страны и операторы связи утверждают, что не предпринимали ничего для блокировки или помех работе российских ресурсов.Перебои начались в пятницу и продолжились в выходные: сайты не открывались с устройств, подключенных к некоторым операторам мобильного и стационарного интернета.В понедельник проблем с доступом к сайту с крупнейших провайдеров стационарного интернета "Акнет", "ФастНет" и "Мегалайн" нет. При этом при использовании мобильного сайты по-прежнему недоступны.Как рассказали РИА Новости в справочных службах мобильных операторов "Мегаком" и "Билайн", никакого отношения к ограничению доступа к вышеуказанным сайтам они не имеют, возможно, дело в технических проблемах. Однако в других странах, включая Россию, неполадок не было.В пресс-службе Министерства цифрового развития Киргизии заявили, что блокировка сайтов в Киргизии вводится только по решениям суда, а их не выносили.Пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и международной политики сообщила, что не занимается этими вопросами и не имеет для этого технических возможностей.В Госкомитете нацбезопасности республики, в свою очередь, сказали, что не располагают информацией о возможной блокировке сайта ria.ru.
https://ria.ru/20220121/blokirovka-1768970243.html
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киргизия, в мире, технологии, sputnik, россия
12:25 31.01.2022 (обновлено: 14:05 31.01.2022)
 
В Киргизии возникли проблемы с доступом к сайтам РИА Новости и Sputnik

В Киргизии возникли проблемы с доступом к российским сайтам, включая РИА Новости и Sputnik

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Бишкек
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БИШКЕК, 31 янв — РИА Новости. В Киргизии возникли проблемы с доступом к некоторым российским сайтам, в том числе ria.ru и Sputnik Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости в Бишкеке.
При этом власти страны и операторы связи утверждают, что не предпринимали ничего для блокировки или помех работе российских ресурсов.
Перебои начались в пятницу и продолжились в выходные: сайты не открывались с устройств, подключенных к некоторым операторам мобильного и стационарного интернета.
В понедельник проблем с доступом к сайту с крупнейших провайдеров стационарного интернета "Акнет", "ФастНет" и "Мегалайн" нет. При этом при использовании мобильного сайты по-прежнему недоступны.
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Как рассказали РИА Новости в справочных службах мобильных операторов "Мегаком" и "Билайн", никакого отношения к ограничению доступа к вышеуказанным сайтам они не имеют, возможно, дело в технических проблемах. Однако в других странах, включая Россию, неполадок не было.
В пресс-службе Министерства цифрового развития Киргизии заявили, что блокировка сайтов в Киргизии вводится только по решениям суда, а их не выносили.
Пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и международной политики сообщила, что не занимается этими вопросами и не имеет для этого технических возможностей.
В Госкомитете нацбезопасности республики, в свою очередь, сказали, что не располагают информацией о возможной блокировке сайта ria.ru.
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