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Британия решила напугать Россию "самыми жесткими санкциями"
МИД Британии заявил о подготовке "самых жестких" санкций против России - РИА Новости, 01.02.2022
Британия решила напугать Россию "самыми жесткими санкциями"
Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала глава МИД королевства Лиз Трасс в Twitter. РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T21:26
2022-01-31T21:26
2022-02-01T00:28
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лиз трасс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала глава МИД королевства Лиз Трасс в Twitter."Мы ужесточаем и расширяем наш санкционный режим в ответ на российскую агрессию против Украины", — сказала она.Дипломат утверждает, что "спрятаться будет негде" и "возможно все".Накануне глава британской дипломатии отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.Трасс, как передает Рейтер, сообщила парламентариям, что законопроект о таких ограничительных мерах примут к 10 февраля.В Кремле, в свою очередь, обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для НАТО наращивать силы у российских границ. Кроме того, по мнению Москвы, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220131/frantsiya-1770382751.html
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в мире, украина, великобритания, нато, россия, лиз трасс
21:26 31.01.2022 (обновлено: 00:28 01.02.2022)
МИД Британии заявил о подготовке "самых жестких" санкций против России
Глава МИД Британии Трасс: новый санкционный режим против России утвердят к 10 февраля