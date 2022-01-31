https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770386383.html

Британия решила напугать Россию "самыми жесткими санкциями"

МИД Британии заявил о подготовке "самых жестких" санкций против России - РИА Новости, 01.02.2022

Британия решила напугать Россию "самыми жесткими санкциями"

Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала глава МИД королевства Лиз Трасс в Twitter. РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-31T21:26

2022-01-31T21:26

2022-02-01T00:28

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала глава МИД королевства Лиз Трасс в Twitter."Мы ужесточаем и расширяем наш санкционный режим в ответ на российскую агрессию против Украины", — сказала она.Дипломат утверждает, что "спрятаться будет негде" и "возможно все".Накануне глава британской дипломатии отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.Трасс, как передает Рейтер, сообщила парламентариям, что законопроект о таких ограничительных мерах примут к 10 февраля.В Кремле, в свою очередь, обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для НАТО наращивать силы у российских границ. Кроме того, по мнению Москвы, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220131/frantsiya-1770382751.html

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в мире, украина, великобритания, нато, россия, лиз трасс