https://ria.ru/20220131/puteshestviya-1770269866.html

Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу

Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу - РИА Новости, 31.01.2022

Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу

Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, спросу мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:03

2022-01-31T12:03

2022-01-31T12:03

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новости - туризм

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, спросу мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В отличие от внутрироссийских направлений, туристы не спешат покупать туры за границу с большой глубиной. После неплохого старта в первые 10 дней января продажи путевок за рубеж замедлились", — рассказала Ломидзе.По ее словам, многие компании, у которых нет в предложениях Турции, оценивают темпы раннего бронирования как очень низкие. Одной из причин, по мнению Ломидзе, является пандемия, которая стала законодателем тренда на покупки "в последнюю минуту"."Немаловажную роль сыграл геополитический фактор, а также рост курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне удешевления рубля увеличивается стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры за границей также повысили цены на следующий сезон", — указала она.При этом, по данным крупных туроператоров из "большой шестерки", которые формируют 99 процентов всех продаж по Турции, спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019 годов, сообщила глава ассоциации.

https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html

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