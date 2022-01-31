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Туризм
https://ria.ru/20220131/puteshestviya-1770269866.html
Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу
Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу - РИА Новости, 31.01.2022
Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу
Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, спросу мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:03
2022-01-31T12:03
туризм
турция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
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туризм
куда поехать
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, спросу мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."В отличие от внутрироссийских направлений, туристы не спешат покупать туры за границу с большой глубиной. После неплохого старта в первые 10 дней января продажи путевок за рубеж замедлились", — рассказала Ломидзе.По ее словам, многие компании, у которых нет в предложениях Турции, оценивают темпы раннего бронирования как очень низкие. Одной из причин, по мнению Ломидзе, является пандемия, которая стала законодателем тренда на покупки "в последнюю минуту"."Немаловажную роль сыграл геополитический фактор, а также рост курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне удешевления рубля увеличивается стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры за границей также повысили цены на следующий сезон", — указала она.При этом, по данным крупных туроператоров из "большой шестерки", которые формируют 99 процентов всех продаж по Турции, спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019 годов, сообщила глава ассоциации.
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турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19
12:03 31.01.2022
 
Эксперты рассказали, что мешает туристам из России поехать за границу

АТОР: геополитика и слабый рубль мешают туристам из РФ поехать за границу летом 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Продажи туров из России за границу на летний сезон 2022 года во второй половине января замедлились, спросу мешают геополитика и слабый рубль, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"В отличие от внутрироссийских направлений, туристы не спешат покупать туры за границу с большой глубиной. После неплохого старта в первые 10 дней января продажи путевок за рубеж замедлились", — рассказала Ломидзе.
По ее словам, многие компании, у которых нет в предложениях Турции, оценивают темпы раннего бронирования как очень низкие. Одной из причин, по мнению Ломидзе, является пандемия, которая стала законодателем тренда на покупки "в последнюю минуту".
"Немаловажную роль сыграл геополитический фактор, а также рост курсов доллара и евро по отношению к рублю. На фоне удешевления рубля увеличивается стоимость туров за рубеж. Некоторые отельеры за границей также повысили цены на следующий сезон", — указала она.
При этом, по данным крупных туроператоров из "большой шестерки", которые формируют 99 процентов всех продаж по Турции, спрос по раннему бронированию в целом лучше не только прошлого года, но и 2018-2019 годов, сообщила глава ассоциации.
Девушка в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 08:00Туризм
Новые правила путешествий: что поменялось в туризме в 2022 году
 
ТуризмТурцияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмкуда поехатьКоронавирус COVID-19
 
 
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