https://ria.ru/20220131/produktsiya-1770304063.html

Более 60 производителей из России представят продукцию на Gulfood в Дубае

Более 60 производителей из России представят продукцию на Gulfood в Дубае - РИА Новости, 31.01.2022

Более 60 производителей из России представят продукцию на Gulfood в Дубае

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представит продукцию нескольких десятков российских производителей на международной выставке пищевой... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:55

2022-01-31T13:55

2022-01-31T13:54

дубай (город)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

дубай

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представит продукцию нескольких десятков российских производителей на международной выставке пищевой промышленности Gulfood в Дубае, сообщает центр."В Дубае 13 февраля откроется международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. При поддержке Российского экспортного центра более 60 российских компаний представят свои товары, которые уже успели получить высокую оценку на рынке стран Персидского залива и пользуются популярностью у покупателей: кондитерские изделия и молочные продукты, мясо, напитки, икра и другие продукты от известных производителей", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что в выставке примут участие ведущие производители мясной продукции, среди которых группа компаний "Черкизово", группа агропредприятий "Ресурс", компания "Дамате", производящая сертифицированное мясо халяль, а также крупнейшие производители молочной продукции, среди которых "Молвест", "Эко-нива", "Космос групп" и лидирующий производитель современного инновационного питания – мясной продукции и мороженого на растительной основе "Эфко".Участниками экспозиции станут кондитерские фабрики "Акконд", "Победа", "Кондитерская фабрика "Невский кондитер", а также холдинг "Объединенные кондитеры" – самое крупное кондитерское предприятие в Восточной Европе с двухсотлетней историей, которое во всем мире знают по шоколадке "Аленка".Он добавила, что РЭЦ рассматривает ОАЭ как важный и перспективный рынок – в Дубае работает представительство центра и постоянно действующий павильон российской продукции АПК, в прошлом году РЭЦ поддержал поставки российских экспортеров агропродукции в ОАЭ на сумму более 80 миллионов долларов, поддержку получили 143 компании отрасли.Отечественная делегация проведет презентацию продукции, а также деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынках Ближневосточного региона.

https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

https://ria.ru/20220105/pavilon-1766643481.html

дубай (город)

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дубай (город), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), дубай, российский экспортный центр (рэц)