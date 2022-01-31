Более 60 производителей из России представят продукцию на Gulfood в Дубае
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представит продукцию нескольких десятков российских производителей на международной выставке пищевой промышленности Gulfood в Дубае, сообщает центр.
"В Дубае 13 февраля откроется международная выставка пищевой промышленности Gulfood 2022. При поддержке Российского экспортного центра более 60 российских компаний представят свои товары, которые уже успели получить высокую оценку на рынке стран Персидского залива и пользуются популярностью у покупателей: кондитерские изделия и молочные продукты, мясо, напитки, икра и другие продукты от известных производителей", - говорится в сообщении.
В РЭЦ отметили, что в выставке примут участие ведущие производители мясной продукции, среди которых группа компаний "Черкизово", группа агропредприятий "Ресурс", компания "Дамате", производящая сертифицированное мясо халяль, а также крупнейшие производители молочной продукции, среди которых "Молвест", "Эко-нива", "Космос групп" и лидирующий производитель современного инновационного питания – мясной продукции и мороженого на растительной основе "Эфко".
"Свои товары также представит один из крупнейших российских экспортеров мороженого, компания "Айсбери", которая на трех заводах производит более 100 тысяч тонн продукции, известной в России и в мире под марками "Филевское", "Вологодский пломбир", "Жемчужина России", "Дед Мороз" и другие", - уточнили в РЭЦ.
Участниками экспозиции станут кондитерские фабрики "Акконд", "Победа", "Кондитерская фабрика "Невский кондитер", а также холдинг "Объединенные кондитеры" – самое крупное кондитерское предприятие в Восточной Европе с двухсотлетней историей, которое во всем мире знают по шоколадке "Аленка".
"Российский экспортный центр уже в пятый раз участвует в Gulfood c представительной экспозицией российских компаний агросектора. В текущем году с учетом проходящего в Дубае ЭКСПО 2020 экспозиция РЭЦ – самая масштабная – более 700 квадратных метров, рекордное и количество участников – более 60... Для данных компаний ОАЭ является важным рынком как с точки зрения непосредственных поставок в страну, так и в целях выхода на рынки всего макрорегиона MENA", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Он добавила, что РЭЦ рассматривает ОАЭ как важный и перспективный рынок – в Дубае работает представительство центра и постоянно действующий павильон российской продукции АПК, в прошлом году РЭЦ поддержал поставки российских экспортеров агропродукции в ОАЭ на сумму более 80 миллионов долларов, поддержку получили 143 компании отрасли.
"Очень рассчитываем на то, что выставка Gulfood 2022 с учетом проходящих параллельно мероприятий ЭКСПО 2020 будет для всех участников продуктивной, желаю успехов российским экспортерам АПК", – добавила глава РЭЦ.
Отечественная делегация проведет презентацию продукции, а также деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынках Ближневосточного региона.