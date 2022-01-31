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В Пскове загорелся склад с резиной
В Пскове загорелся склад с резиной - РИА Новости, 31.01.2022
В Пскове загорелся склад с резиной
Склад с резиной загорелся на площади порядка 900 квадратных метров в Пскове, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:10
2022-01-31T10:10
2022-01-31T10:14
происшествия
псков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Склад с резиной загорелся на площади порядка 900 квадратных метров в Пскове, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре на площади 900 квадратных метров на складе с резиной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к ликвидации ЧП привлекается пожарный поезд. Всего борьбу с огнем ведут 37 человек и 11 единиц техники.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, псков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
10:10 31.01.2022 (обновлено: 10:14 31.01.2022)
В Пскове загорелся склад с резиной
В Пскове на площади 900 квадратных метров горит склад с резиной