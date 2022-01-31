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В Пскове загорелся склад с резиной

В Пскове загорелся склад с резиной - РИА Новости, 31.01.2022

В Пскове загорелся склад с резиной

Склад с резиной загорелся на площади порядка 900 квадратных метров в Пскове, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:10

2022-01-31T10:10

2022-01-31T10:14

происшествия

псков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Склад с резиной загорелся на площади порядка 900 квадратных метров в Пскове, на место происшествия прибыл пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре на площади 900 квадратных метров на складе с резиной", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что к ликвидации ЧП привлекается пожарный поезд. Всего борьбу с огнем ведут 37 человек и 11 единиц техники.

псков

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия