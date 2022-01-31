https://ria.ru/20220131/pogoda-1770247450.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 31.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и температура воздуха до минус 2 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:06
2022-01-31T08:06
2022-01-31T08:06
общество
москва
погода
александр синенков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Облачная погода и температура воздуха до минус 2 градусов ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве облачную погоду, временами снег. Максимальная температура днем в столице от 0 до минус 2 градусов, по области - от 0 до минус 5. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба - это почти на 20 миллиметров ниже средних многолетних значений", - сообщил Синенков.
https://ria.ru/20220130/morozy-1770197195.html
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общество, москва, погода, александр синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичей в понедельник ожидают облачная погода и температура воздуха до минус 2 градусов