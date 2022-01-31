https://ria.ru/20220131/podmoskove-1770300127.html

В Подмосковье увеличили число операторов "122"

В Подмосковье увеличили число операторов "122" - РИА Новости, 31.01.2022

В Подмосковье увеличили число операторов "122"

С понедельника в Московской области увеличили число сотрудников колл-центра "122" до 1744 человек, сообщила региональный министр здравоохранения Светлана... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:30

2022-01-31T13:30

2022-01-31T13:30

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С понедельника в Московской области увеличили число сотрудников колл-центра "122" до 1744 человек, сообщила региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым."Проблемный вопрос - это "122" и дозвон. Операторов наших мы увеличили до 1744 человека. С этого дня, с понедельника, это практически плюс 500 операторов в смену", - подчеркнула Стригункова.Время ожидания оператора в пик сократилось до полутора минут, добавила глава Минздрава Подмосковья. Ранее время достигало 15 минут.

https://ria.ru/20220126/dozvon-1769663163.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова