https://ria.ru/20220131/podmoskove-1770300127.html
В Подмосковье увеличили число операторов "122"
В Подмосковье увеличили число операторов "122" - РИА Новости, 31.01.2022
В Подмосковье увеличили число операторов "122"
С понедельника в Московской области увеличили число сотрудников колл-центра "122" до 1744 человек, сообщила региональный министр здравоохранения Светлана... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:30
2022-01-31T13:30
2022-01-31T13:30
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общество
московская область (подмосковье)
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светлана стригункова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С понедельника в Московской области увеличили число сотрудников колл-центра "122" до 1744 человек, сообщила региональный министр здравоохранения Светлана Стригункова в ходе совещания с губернатором Андреем Воробьевым."Проблемный вопрос - это "122" и дозвон. Операторов наших мы увеличили до 1744 человека. С этого дня, с понедельника, это практически плюс 500 операторов в смену", - подчеркнула Стригункова.Время ожидания оператора в пик сократилось до полутора минут, добавила глава Минздрава Подмосковья. Ранее время достигало 15 минут.
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общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
В Подмосковье увеличили число операторов "122"
В Подмосковье увеличили число операторов "122", время ожидания сократили с 15 до 1,5 минут