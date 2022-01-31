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"Россия сегодня" открыла в "Орленке" фотовыставку к 100-летию пионерии

"Россия сегодня" открыла в "Орленке" фотовыставку к 100-летию пионерии - РИА Новости, 31.01.2022

"Россия сегодня" открыла в "Орленке" фотовыставку к 100-летию пионерии

"Орленок": Территория детства" — так называется фотовыставка из архива медиагруппы "Россия сегодня", открывшаяся в понедельник во Всероссийском детском центре... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:30

2022-01-31T10:30

2022-01-31T10:43

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. "Орленок": Территория детства" — так называется фотовыставка из архива медиагруппы "Россия сегодня", открывшаяся в понедельник во Всероссийском детском центре на Черноморском побережье Краснодарского края. Экспозиция приурочена к 100-летию пионерии и будет развернута до конца нынешнего юбилейного года. Черно-белые и цветные кадры, представленные на выставке, охватывают почти 20 лет истории "Орленка" - с середины 60-х до начала 80-х годов прошлого века. На них запечатлены соревнования военно-спортивной игры "Зарница", сборы барабанщиков и занятия в клубе "Юный пожарник", слеты, линейки, шахматные турниры, танцевальные конкурсы. И, конечно, приезды знаменитых гостей — космонавтов Юрия Гагарина, Алексея Леонова, Андрияна Николаева, композитора и музыкального педагога Дмитрия Кабалевского."Эта экспозиция подготовлена и развернута в рамках многопланового сотрудничества нашей медиагруппы с крупнейшим отечественным центром отдыха детей и юношества. Мы рады быть партнерами лидера патриотического воспитания российской молодежи и активно работаем над целым рядом совместных проектов", – подчеркнула, в свою очередь, руководитель пресс-службы "России сегодня" Анна Старкова, которая также в день открытия выставки проведёт лекцию для детей и сотрудников ВДЦ "Орленок" по теме "Современные СМИ. Форматы и тренды подачи информации".Всероссийский детский центр "Орленок" — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11-16 лет. Начинался "Орлёнок" в июле 1960 года с палаточного лагеря. Сейчас он состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них, "Стремительный", "Звёздный", "Штормовой" и "Солнечный", работают круглогодично, "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Юнармеец", "Олимпийская деревня" и "Солнышко" — в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и специализированные педагогические программы федерального и регионального уровней. В течение года "Орлёнок" принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в Центре могут отдыхать три с половиной тысячи детей летом и полторы тысячи зимой. В 2012 году Всероссийскому детскому центру был присвоен статус "Ассоциированная школа ЮНЕСКО"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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