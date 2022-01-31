https://ria.ru/20220131/nato-1770258903.html

В США признали вину за унизительные договоры с Россией в 90-е

The New Yorker: "игра мускулами" довела США до конфликта с Россией - РИА Новости, 31.01.2022

В США признали вину за унизительные договоры с Россией в 90-е

Для успешного урегулирования отношений с Россией Америке необходимо осознать свои действия в прошлом, спровоцировавшие нынешний кризис в диалоге Москвы,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:03

2022-01-31T10:03

2022-01-31T11:49

сша

уинстон черчилль

москва

борис ельцин

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билл клинтон

гарвардский университет

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Для успешного урегулирования отношений с Россией Америке необходимо осознать свои действия в прошлом, спровоцировавшие нынешний кризис в диалоге Москвы, Вашингтона и Брюсселя, пишет The New Yorker.Как утверждает автор статьи Джошуа Яффа, расширение НАТО на страны, когда-то входившие в Организацию Варшавского договора, ощущалось США как очевидная и неотъемлемая часть распространения свободы и безопасности на континенте.Однако у Мэри Элиз Саротт, профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, профессора истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, научного сотрудника Центра европейских исследований Гарвардского университета, сложилось другое мнение как об этом процессе, так и вообще о взаимоотношениях двух государств в переломный для России момент — после развала Советского Союза."Подобно тому, как ледник медленно скользит по склонам, но глубоко изменяет обширные участки местности, так и расширение НАТО на восток вынуждало элементы политического ландшафта, сложившегося после холодной войны, изменяться и трансформироваться, оставляя позади прежние ориентиры", — пишет Саротт.По ее словам, весь процесс расширения альянса был отмечен "опьяняющим чувством" — это был тот исторический момент, когда Америка могла свободно "играть мускулами". Во время президентства Бориса Ельцина администрация Клинтона воспользовалась возможностью, вызванной откровенной слабостью России, неспособной отстаивать свои условия построения "нового мира"."На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году — столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО. Ельцин опасался, что эти меры могут быть восприняты как "своего рода взятка", — отметила автор статьи.Историк утверждает, что Билл Клинтон не сразу поверил, что Россия согласилась на невыгодные для себя условия."Узнав об этих событиях, Клинтон, как говорят, ответил: "Скажу прямо: все, что русские получают из этой большой сделки, которую мы им предлагаем, — только заверения, что мы не собираемся вложить наши вооружения в руки бывших союзников России, которые теперь станут нашими союзниками, если только мы не проснемся однажды утром и не решим передумать. Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны. Они могут только зарегистрировать свое неодобрение и выйти из комнаты", — цитирует она бывшего американского лидера.В совокупности, отметила Саротт, этот и многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после "победы в холодной войне" странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: "В победе нужно быть великодушным", так как окно возможностей всегда находится в движении.В конце прошлого года Москва представила США и НАТО проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.Двадцать шестого января Россия получила письменный ответ. По информации МИД, западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос — о нерасширении альянса.

https://ria.ru/20220131/napryazhennost-1770238026.html

https://ria.ru/20220130/evropa-1770204466.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/moshennik-1770186380.html

https://ria.ru/20220128/nato-1770054047.html

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