19:55 31.01.2022 (обновлено: 21:49 31.01.2022)
В России открывается международное морское круизное сообщение из Сочи
© Фото : ООО "СК "Аквилон"В России открывается международное морское круизное сообщение из Сочи
© Фото : ООО "СК "Аквилон"
МОСКВА, 31 янв — ООО "СК "Аквилон". Пресс-конференция, посвящённая открытию международного морского круизного сообщения из Сочи по Чёрному и Средиземному морям, состоялась 31 января в МИА "Россия сегодня".
2 апреля 2022 года откроется Российская международная круизная линия. Из города-курорта Сочи в первый круиз выйдет лайнер "Астория Гранде". Морской круиз станет привлекательным видом путешествий и отдыха для россиян.
"Для Сочи возможность принимать огромные круизные лайнеры позволит стать еще одной точкой притяжения для туристов, отдыхающих на курорте как зимой, так и летом. Теперь Сочи может стать круизным хабом международного уровня. В результате будет расти турпоток – как внутренний, так и иностранный, будут создаваться новые рабочие места, обороты от круизной деятельности увеличатся. Очень важно, что эти круизы организованы российской компанией для российских туристов. То есть деньги, потраченные на приобретение туров на лайнере, останутся в российской экономике. Ранее подобные круизы организовывали только иностранные компании", - сообщила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.
"Возобновление международного круизного сообщения в Чёрном море - это значительный шаг в сторону оздоровления туризма во всём мире. А "Астория Гранде" в какой-то мере птица феникс, это символ возрождения круизного туризма в России. У Краснодарского края уже имеется значительный опыт в приёме зарубежных круизных судов. С 2012 по 2015 годы Морпорт Сочи посетили 90 тысяч иностранных туристов на 156 лайнерах", – рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.
По её словам, российские туристы также всегда проявляли большую заинтересованность в морских путешествиях и то, что именно Сочи стал базовым портом для "Астория Гранде" в круизном сезоне 2022 года, послужит дополнительным импульсом к развитию Краснодарского края как одного из туристических флагманов Европы. Отправления судна из порта запланированы на вечер. Перед посадкой туристы смогут погулять по городу и посетить разработанные для них экскурсии.
Директор по продажам и маркетингу "Астория Гранде" Игорь Глухов прогнозирует повышенный интерес туристов к возможности отправиться в морское путешествие прямо из круизной гавани порта Сочи:
"На российском рынке существует большой отложенный спрос на международные морские круизы. До недавнего времени у российских туристов была возможность приобретать круизы только у иностранных компаний с выходом из зарубежных портов. Авиаперелеты, пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль различных стран, визовые проблемы, переезды ― все это доставляло неудобства и риски. Смена пассажиров в российском порту исключает многие неудобства, значительно снижает и риски, и стоимость самого путешествия".
Лайнер "Астория Гранде" рассчитан на 1328 пассажира. Технический менеджмент осуществляет компания Bernhard Schulte Shipmanagement (Германия). Отельный и ресторанный сервис на борту приглашена обеспечить швейцарская компания Sea Chefs.
В сезоне весна-осень 2022 года "Астория Гранде" предложит четыре маршрута с широким выбором интересных экскурсий в каждом порту. Программу откроет апрельский тур вдоль берегов Турции и Египта — корабль посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, и другие порты Средиземного моря. Продолжительность круиза – 14 ночей.
"Спрос на морские путешествия очень высокий, при этом в Черном море с 2014 года круизных сообщений нет не только со стороны России, но и со стороны других государств, — рассказал Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. — Мы рады, что судно такого уровня будет работать из российского порта. К тому же, Турция и Египет всегда находятся в зоне особого интереса со стороны российских туристов, поэтому предложение положительно отразится в целом на рынке выездного туризма".
Домашним портом "Астории Гранде" станет круизный терминал морского порта Сочи под управлением группы компаний ПАО "Совкомфлот", построенный к Олимпиаде-2014.
"Предолимпийская реконструкция порта дала городу-курорту Сочи и всему южному региону России важные конкурентные преимущества и все возможности стать главным туристическим центром в Черноморском бассейне. Открытие новой регулярной круизный линии на лайнере "Астория Гранде" является важным шагом в деле дальнейшего развития туристический возможностей Сочи и всего Юга России. Запуск новой линии также будет содействовать созданию новых рабочих мест", — отметил генеральный директор АО "Морпорт Сочи" Владимир Деркунов.
На пресс-конференции обсудили, как повлияла пандемия на сферу морских перевозок и что необходимо сделать для обеспечения безопасности туристов во время путешествий.
При нахождении пассажиров на борту "Астория Гранде" и во время экскурсионных программ будут соблюдены все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19 в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
О лайнере Astoria Grande
Пассажирский комплекс уровня 4-5 звезд вместимостью 1328 пассажира включает в себя 11 палуб, 593 каюты, три ресторана и пять баров различных концепций, театр Grande на 700 посадочных мест, фитнес-зал площадью 500 квадратных метров, СПА зону, солнечную палубу с бассейном и джакузи, волейбольную и баскетбольную площадки, магазины беспошлинной торговли, библиотеку, детские клубы.
Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной̆ индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы.
Впервые в истории международной круизной индустрии обслуживание и круизная программа на Astoria Grande организованы на русском языке, кухня и развлечения разработаны с учетом предпочтений российских граждан.
Дополнительная информация: Уагон Мари-Полин, +79031517017, E-mail: pr@astoriagrande.com
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