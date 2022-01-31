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В России открывается международное морское круизное сообщение из Сочи

В России открывается международное морское круизное сообщение из Сочи - РИА Новости, 31.01.2022

В России открывается международное морское круизное сообщение из Сочи

Пресс-конференция, посвящённая открытию международного морского круизного сообщения из Сочи по Чёрному и Средиземному морям, состоялась 31 января в МИА "Россия... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:55

2022-01-31T19:55

2022-01-31T21:49

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 янв — ООО "СК "Аквилон". Пресс-конференция, посвящённая открытию международного морского круизного сообщения из Сочи по Чёрному и Средиземному морям, состоялась 31 января в МИА "Россия сегодня".2 апреля 2022 года откроется Российская международная круизная линия. Из города-курорта Сочи в первый круиз выйдет лайнер "Астория Гранде". Морской круиз станет привлекательным видом путешествий и отдыха для россиян."Для Сочи возможность принимать огромные круизные лайнеры позволит стать еще одной точкой притяжения для туристов, отдыхающих на курорте как зимой, так и летом. Теперь Сочи может стать круизным хабом международного уровня. В результате будет расти турпоток – как внутренний, так и иностранный, будут создаваться новые рабочие места, обороты от круизной деятельности увеличатся. Очень важно, что эти круизы организованы российской компанией для российских туристов. То есть деньги, потраченные на приобретение туров на лайнере, останутся в российской экономике. Ранее подобные круизы организовывали только иностранные компании", - сообщила заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова.По её словам, российские туристы также всегда проявляли большую заинтересованность в морских путешествиях и то, что именно Сочи стал базовым портом для "Астория Гранде" в круизном сезоне 2022 года, послужит дополнительным импульсом к развитию Краснодарского края как одного из туристических флагманов Европы. Отправления судна из порта запланированы на вечер. Перед посадкой туристы смогут погулять по городу и посетить разработанные для них экскурсии.Директор по продажам и маркетингу "Астория Гранде" Игорь Глухов прогнозирует повышенный интерес туристов к возможности отправиться в морское путешествие прямо из круизной гавани порта Сочи:"На российском рынке существует большой отложенный спрос на международные морские круизы. До недавнего времени у российских туристов была возможность приобретать круизы только у иностранных компаний с выходом из зарубежных портов. Авиаперелеты, пограничный и санитарно-эпидемиологический контроль различных стран, визовые проблемы, переезды ― все это доставляло неудобства и риски. Смена пассажиров в российском порту исключает многие неудобства, значительно снижает и риски, и стоимость самого путешествия".Лайнер "Астория Гранде" рассчитан на 1328 пассажира. Технический менеджмент осуществляет компания Bernhard Schulte Shipmanagement (Германия). Отельный и ресторанный сервис на борту приглашена обеспечить швейцарская компания Sea Chefs.В сезоне весна-осень 2022 года "Астория Гранде" предложит четыре маршрута с широким выбором интересных экскурсий в каждом порту. Программу откроет апрельский тур вдоль берегов Турции и Египта — корабль посетит Стамбул, Чанаккале, Чешме, Александрию, Бодрум, Кушадасы, и другие порты Средиземного моря. Продолжительность круиза – 14 ночей.Домашним портом "Астории Гранде" станет круизный терминал морского порта Сочи под управлением группы компаний ПАО "Совкомфлот", построенный к Олимпиаде-2014.На пресс-конференции обсудили, как повлияла пандемия на сферу морских перевозок и что необходимо сделать для обеспечения безопасности туристов во время путешествий.При нахождении пассажиров на борту "Астория Гранде" и во время экскурсионных программ будут соблюдены все необходимые меры по предотвращению распространения COVID-19 в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.О лайнере Astoria GrandeПассажирский комплекс уровня 4-5 звезд вместимостью 1328 пассажира включает в себя 11 палуб, 593 каюты, три ресторана и пять баров различных концепций, театр Grande на 700 посадочных мест, фитнес-зал площадью 500 квадратных метров, СПА зону, солнечную палубу с бассейном и джакузи, волейбольную и баскетбольную площадки, магазины беспошлинной торговли, библиотеку, детские клубы.Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной̆ индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы.Впервые в истории международной круизной индустрии обслуживание и круизная программа на Astoria Grande организованы на русском языке, кухня и развлечения разработаны с учетом предпочтений российских граждан.Дополнительная информация: Уагон Мари-Полин, +79031517017, E-mail: pr@astoriagrande.comПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы