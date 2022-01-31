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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/krov-1770240412.html
Необычный симптом после "омикрона"
Назван необычный симптом после "омикрона" - РИА Новости, 31.01.2022
Необычный симптом после "омикрона"
После перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционнный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T04:11
2022-01-31T04:11
распространение коронавируса
сергей токарев
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционнный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с Ura.ru заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.Однако утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики, по словам Токарева, не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при "омикроне" зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.Профилактолог добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм.Состояние гиперкоагуляции — склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная слабость может стать одним из последствий перенесенного омикрон-штамма COVID-19. Специалист отметил, что давать четкие характеристики постковидному синдрому после "омикрона" пока рано, поскольку прошло еще слишком мало времени.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
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сергей токарев, россия, коронавирус covid-19
04:11 31.01.2022
 
Назван необычный симптом после "омикрона"

Врач Токарев предупредил, что после "омикрона" кровь может начать сгущаться

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После перенесенного "омикрона" у пациента может развиться так называемый "аберрантный гиперкоагуляционнный ответ", в результате чего кровь начинает сгущаться. Об этом в беседе с Ura.ru заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев.
"Вне зависимости от тяжести течения заболевания, происходит поражение сосудистого эндотелия, и кровь начинает сгущаться. То есть штамм на системном уровне может вызывать генерализованное сосудистое воспаление", - сказал он.
Однако утверждать, что такое развитие событий ожидает каждого переболевшего, медики, по словам Токарева, не спешат. Вопрос находится на стадии изучения. Врачи не знают, насколько риск сгущения крови при "омикроне" зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента.
Профилактолог добавил, что похожие последствия наблюдались и у пациентов, перенесших дельта-штамм.
Состояние гиперкоагуляции — склонность к тромбозу вследствие нарушения свертывающей системы. Воспалительные реакции и ряд хронических заболеваний могут привести к еще большему сгущению крови.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что сильная слабость может стать одним из последствий перенесенного омикрон-штамма COVID-19. Специалист отметил, что давать четкие характеристики постковидному синдрому после "омикрона" пока рано, поскольку прошло еще слишком мало времени.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
01:19Распространение коронавируса
Оценен риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне"
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
 
Распространение коронавирусаСергей ТокаревРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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