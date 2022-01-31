https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770245134.html

Умирающий от коронавируса комик шокировал родных одним признанием

Последние слова умершего от COVID-19 комика-антиваксера поразили его родных - РИА Новости, 31.01.2022

Умирающий от коронавируса комик шокировал родных одним признанием

Комик из Калифорнии Кристиан Кабрера, который отказывался прививаться от COVID-19 и умер от коронавирусной пневмонии, перед смертью пожалел о своей позиции,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T07:09

2022-01-31T07:09

2022-01-31T07:10

распространение коронавируса

в мире

калифорния

михаил мурашко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Комик из Калифорнии Кристиан Кабрера, который отказывался прививаться от COVID-19 и умер от коронавирусной пневмонии, перед смертью пожалел о своей позиции, пишет The Daily Mail.Как отмечает издание, Кабрера "скептически относился к вакцинам" и утверждал, что "никогда не болеет". При этом вскоре после католического Рождества сорокалетний мужчина сдал положительный тест на коронавирус.Комика госпитализировали в медучреждение, у него развилась пневмония. За два дня до смерти он отправил своему брату текстовое сообщение, в котором пожалел о своем отказе от прививки."Я опять не могу дышать. Я очень сожалею, что не привился. Если бы я смог все изменить, не задумываясь сделал это, чтобы спасти свою жизнь", - приводит текст сообщения The Daily Mail.Кабрера скончался 14 января, у него остался трехлетний сын.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире за все время пандемии выявили 374 326 707 заразившихся COVID-19, умерли 5 662 721 человек.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html

https://ria.ru/20220129/pandemiya-1770087559.html

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в мире, калифорния, михаил мурашко, коронавирус covid-19