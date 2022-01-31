Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770245134.html
Умирающий от коронавируса комик шокировал родных одним признанием
Последние слова умершего от COVID-19 комика-антиваксера поразили его родных - РИА Новости, 31.01.2022
Умирающий от коронавируса комик шокировал родных одним признанием
Комик из Калифорнии Кристиан Кабрера, который отказывался прививаться от COVID-19 и умер от коронавирусной пневмонии, перед смертью пожалел о своей позиции,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T07:09
2022-01-31T07:10
распространение коронавируса
в мире
калифорния
михаил мурашко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Комик из Калифорнии Кристиан Кабрера, который отказывался прививаться от COVID-19 и умер от коронавирусной пневмонии, перед смертью пожалел о своей позиции, пишет The Daily Mail.Как отмечает издание, Кабрера "скептически относился к вакцинам" и утверждал, что "никогда не болеет". При этом вскоре после католического Рождества сорокалетний мужчина сдал положительный тест на коронавирус.Комика госпитализировали в медучреждение, у него развилась пневмония. За два дня до смерти он отправил своему брату текстовое сообщение, в котором пожалел о своем отказе от прививки."Я опять не могу дышать. Я очень сожалею, что не привился. Если бы я смог все изменить, не задумываясь сделал это, чтобы спасти свою жизнь", - приводит текст сообщения The Daily Mail.Кабрера скончался 14 января, у него остался трехлетний сын.Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире за все время пандемии выявили 374 326 707 заразившихся COVID-19, умерли 5 662 721 человек.От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
https://ria.ru/20220131/zarazhenie-1770235688.html
https://ria.ru/20220129/pandemiya-1770087559.html
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:381:2884:2544_1920x0_80_0_0_93a881fbaffcceeac46662b36fdab190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, михаил мурашко, коронавирус covid-19
07:09 31.01.2022 (обновлено: 07:10 31.01.2022)
 
Последние слова умершего от COVID-19 комика-антиваксера поразили его родных

В США комик-антиваксер перед смертью от COVID-19 пожалел об отказе сделать прививку

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Fotolia / xy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Комик из Калифорнии Кристиан Кабрера, который отказывался прививаться от COVID-19 и умер от коронавирусной пневмонии, перед смертью пожалел о своей позиции, пишет The Daily Mail.
Как отмечает издание, Кабрера "скептически относился к вакцинам" и утверждал, что "никогда не болеет". При этом вскоре после католического Рождества сорокалетний мужчина сдал положительный тест на коронавирус.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
01:19Распространение коронавируса
Оценен риск повторного заражения коронавирусом при "омикроне"
Комика госпитализировали в медучреждение, у него развилась пневмония. За два дня до смерти он отправил своему брату текстовое сообщение, в котором пожалел о своем отказе от прививки.
"Я опять не могу дышать. Я очень сожалею, что не привился. Если бы я смог все изменить, не задумываясь сделал это, чтобы спасти свою жизнь", - приводит текст сообщения The Daily Mail.
Кабрера скончался 14 января, у него остался трехлетний сын.
Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в мире за все время пандемии выявили 374 326 707 заразившихся COVID-19, умерли 5 662 721 человек.
От всех известных штаммов коронавируса самой эффективной защитой по-прежнему остается вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 02:15Распространение коронавируса
"Оптимисты и пессимисты". Как может развиваться пандемия COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреКалифорнияМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в Москву
08:27Поставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНР
08:15Решение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНР
08:12Луганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНР
08:07Корабли ЧФ завершили учения в Черном море
08:06Москвичам рассказали о погоде в понедельник
08:00Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?
08:00Зачем Борису Джонсону война с Россией
08:00"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику
07:39Рейс Москва – Фергана вынужденно сел в Намангане из-за тумана
07:33Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
07:19Глава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движения
07:16Ликсутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте Москвы
07:10Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту
07:03Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил Пасечник
06:51СМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины
06:50Археологи обнаружили в Египте 30 мумий
06:47Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во Флориде
06:38В правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверы
06:31Эксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19
Лента новостейМолния
Самолет S7 Airlines отменил вылет из Новосибирска в МосквуПоставка в Донбасс систем ПВО помогла бы отрезвить Киев, заявил глава ЛНРРешение о поставках оружия может остудить горячие головы, заявил глава ЛНРЛуганск был бы благодарен за решение о поставках оружия, заявил глава ЛНРКорабли ЧФ завершили учения в Черном мореМосквичам рассказали о погоде в понедельникПоставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?Зачем Борису Джонсону война с Россией"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электроникуРейс Москва – Фергана вынужденно сел в Намангане из-за туманаГлава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к мируГлава ЛНР: ЦРУ обучает для Украины организаторов партизанского движенияЛиксутов назвал сроки запуска Face Pay в наземном транспорте МосквыЭкс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликтуПод видом инструкторов на Украину прибывают наемники, заявил ПасечникСМИ: премьер Британии отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг УкраиныАрхеологи обнаружили в Египте 30 мумий Метеорологи предупредили о возможности "игуанопада" во ФлоридеВ правительстве Новосибирской области заявили о DDoS-атаке на свои серверыЭксперт рассказал, какие сдать анализы, чтобы исключить "длинный" COVID-19