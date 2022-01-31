https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html

В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей

В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2022

В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей

Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:11

2022-01-31T09:11

2022-01-31T09:11

происшествия

саратов

ленинский район

россия

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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению", - добавили в главке.

https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html

https://ria.ru/20211210/obman-1763138807.html

саратов

ленинский район

россия

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происшествия, саратов, ленинский район, россия