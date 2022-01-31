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В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2022
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей
Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:11
2022-01-31T09:11
происшествия
саратов
ленинский район
россия
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению", - добавили в главке.
https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html
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происшествия, саратов, ленинский район, россия
09:11 31.01.2022
 
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей

В Саратове завели дело после хищения мошенниками у пенсионера более 17 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции
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САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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В Петербурге мошенники обманули бизнесмена с Урала на 11 миллионов рублей
Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению", - добавили в главке.
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Источник: в Москве мошенники обманули профессора на семь миллионов рублей
 
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