https://ria.ru/20220131/khischenie-1770252235.html
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 31.01.2022
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей
Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:11
2022-01-31T09:11
2022-01-31T09:11
происшествия
саратов
ленинский район
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
САРАТОВ, 31 янв - РИА Новости. Полиция в Саратове возбудила уголовное дело по факту хищения более 17 миллионов рублей у пенсионера, который перевел свои сбережения на "безопасный счет" после звонков лжесотрудников банка и лжесиловиков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД."В полицию обратился житель Ленинского района. Пенсионер рассказал, что в течение некоторого времени ему поступали звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и силовых структур, сообщили, что по его банковской карте зафиксированы несанкционированные операции. Для сохранности денег их необходимо перевести на безопасный счет. Испугавшись потери сбережений, мужчина перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.Следователь отдела полиции по данному факту возбудил дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Санкции этой статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы."В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия и граждан, причастных к его совершению", - добавили в главке.
https://ria.ru/20220118/moshenniki-1768312522.html
https://ria.ru/20211210/obman-1763138807.html
саратов
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, ленинский район, россия
В Саратове мошенники обманули пенсионера более чем на 17 миллионов рублей
В Саратове завели дело после хищения мошенниками у пенсионера более 17 миллионов рублей