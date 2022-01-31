https://ria.ru/20220131/gazoprovod-1770369112.html
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.01.2022
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:09
2022-01-31T19:09
2022-01-31T21:24
экономика
в мире
природный газ
европа
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:239:2501:1645_1920x0_80_0_0_59aa60358565583a919bf6cd69151d13.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.Всего выставлялось на торги 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.Ранее "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на февраль.Поставки по польскому маршруту снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении) — из Германии в Польшу.Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
https://ria.ru/20220131/gaz-1770284678.html
европа
россия
украина
белоруссия
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93111/35/931113545_0:0:2305:1729_1920x0_80_0_0_037cfc8280e533be1dbd03b8b2a0b785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия, украина, белоруссия, германия, польша, северный поток
19:09 31.01.2022 (обновлено: 21:24 31.01.2022)
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на вторник