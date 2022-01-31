https://ria.ru/20220131/gazoprovod-1770369112.html

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.01.2022

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:09

2022-01-31T19:09

2022-01-31T21:24

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.Всего выставлялось на торги 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.Ранее "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на февраль.Поставки по польскому маршруту снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении) — из Германии в Польшу.Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.

https://ria.ru/20220131/gaz-1770284678.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия, украина, белоруссия, германия, польша, северный поток