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"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 31.01.2022
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:09
2022-01-31T21:24
экономика
в мире
природный газ
европа
газпром
ямал-европа (газопровод)
россия
украина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.Всего выставлялось на торги 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.Ранее "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на февраль.Поставки по польскому маршруту снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении) — из Германии в Польшу.Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион."Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
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экономика, в мире, природный газ, европа, газпром, ямал-европа (газопровод), россия, украина, белоруссия, германия, польша, северный поток
19:09 31.01.2022 (обновлено: 21:24 31.01.2022)
 
"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" не забронировал мощности трубопровода "Ямал — Европа" на вторник

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. "Газпром" не забронировал во время регулярной сессии аукциона мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через территорию Польши на вторник, свидетельствуют данные GSA Platform.
Всего выставлялось на торги 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако предложение осталось невостребованным.
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 12:29
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%
Ранее "Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" на февраль.
Поставки по польскому маршруту снизились в конце прошлого года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим (изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении) — из Германии в Польшу.
Долгосрочный договор "Газпрома" с Варшавой на транзит закончился в 2020-м, и на 2021-2022 газовый год компания продолжает бронировать мощности магистрали через аукцион.
"Ямал — Европа", наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины, составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа на континент. Труба протяженностью более двух тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров топлива в год.
Газопровод Ямал — ЕвропаГазопровод Ямал — Европа
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ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаГазпромЯмал-Европа (газопровод)РоссияУкраинаБелоруссияГерманияПольшаСеверный поток
 
 
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