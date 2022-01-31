https://ria.ru/20220131/gaz-1770343716.html

В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому

В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому - РИА Новости, 31.01.2022

В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому

Многодетные семьи Московской области смогут использовать сертификат на материнский капитал, чтобы подвести газ к дому, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:56

2022-01-31T16:56

2022-01-31T16:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770341515_0:340:2996:2025_1920x0_80_0_0_4390540675420f51136705b5315a6635.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут использовать сертификат на материнский капитал, чтобы подвести газ к дому, сообщил телеканал "360".Как пояснила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, с 2011 по 2016 год семьи Московской области при рождении второго ребенка получали сертификат на региональный материнский капитал номиналом 100 тысяч рублей. Его можно было потратить на жилье или образование ребенка."Но, безусловно, запросы и потребности у семей абсолютно разные. Поэтому мы предлагаем в этом году дать возможность и произвести денежную выплату за счет этого сертификата самым нуждающимся нашим семьям", – сказала министр.Речь идет о семьях, растящих от четырех и более детей, и о тех, у которых трое детей, если третий ребенок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.Выплату можно будет получить в течение двух лет: 50 тысяч в этом году, 50 тысяч в следующем."И вторая мера, которую мы предлагаем предусмотреть для наших семей с сертификатом на региональный материнский капитал: мы совместно с минэнерго проработали и предлагаем дать возможность использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации", – сказала Болатаева.Чтобы провести газ с помощью средств маткапитала, нужно будет с 1 марта подать заявку на "Госуслугах".Губернатор Московской области также призвал власти округов активнее взаимодействовать с жителями и в доступной форме отвечать на их вопросы по программе социальной газификации."На все вопросы, которые у жителей возникают, мы должны спокойно и доходчиво давать разъяснения. <…> Здесь я еще раз хотел бы попросить разъяснять и четко давать карту газификации населенных пунктов", – сказал Воробьев.Он похвалил глав округов, которые принимают активное участие в работе штабов по газификации."Одинцово, Руза, я вижу по сводкам, постоянно участвуют. Вместе с тем та же Истра пока активно не участвует. Вот я хочу передать пожелания [главе городского округа Истра] Татьяне Витушевой, чтобы она активнее разбиралась в нюансах", – отметил губернатор.Программа социальной газификации в МО должна завершиться в 2022 году, она охватит около 75 тысяч домов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)