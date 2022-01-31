Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220131/gaz-1770343716.html
В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому
В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому - РИА Новости, 31.01.2022
В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому
Многодетные семьи Московской области смогут использовать сертификат на материнский капитал, чтобы подвести газ к дому, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:56
2022-01-31T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770341515_0:340:2996:2025_1920x0_80_0_0_4390540675420f51136705b5315a6635.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут использовать сертификат на материнский капитал, чтобы подвести газ к дому, сообщил телеканал "360".Как пояснила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, с 2011 по 2016 год семьи Московской области при рождении второго ребенка получали сертификат на региональный материнский капитал номиналом 100 тысяч рублей. Его можно было потратить на жилье или образование ребенка."Но, безусловно, запросы и потребности у семей абсолютно разные. Поэтому мы предлагаем в этом году дать возможность и произвести денежную выплату за счет этого сертификата самым нуждающимся нашим семьям", – сказала министр.Речь идет о семьях, растящих от четырех и более детей, и о тех, у которых трое детей, если третий ребенок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.Выплату можно будет получить в течение двух лет: 50 тысяч в этом году, 50 тысяч в следующем."И вторая мера, которую мы предлагаем предусмотреть для наших семей с сертификатом на региональный материнский капитал: мы совместно с минэнерго проработали и предлагаем дать возможность использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации", – сказала Болатаева.Чтобы провести газ с помощью средств маткапитала, нужно будет с 1 марта подать заявку на "Госуслугах".Губернатор Московской области также призвал власти округов активнее взаимодействовать с жителями и в доступной форме отвечать на их вопросы по программе социальной газификации."На все вопросы, которые у жителей возникают, мы должны спокойно и доходчиво давать разъяснения. &lt;…&gt; Здесь я еще раз хотел бы попросить разъяснять и четко давать карту газификации населенных пунктов", – сказал Воробьев.Он похвалил глав округов, которые принимают активное участие в работе штабов по газификации."Одинцово, Руза, я вижу по сводкам, постоянно участвуют. Вместе с тем та же Истра пока активно не участвует. Вот я хочу передать пожелания [главе городского округа Истра] Татьяне Витушевой, чтобы она активнее разбиралась в нюансах", – отметил губернатор.Программа социальной газификации в МО должна завершиться в 2022 году, она охватит около 75 тысяч домов.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770341515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69bd2e13d2c0f791c05f482cc60e527c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:56 31.01.2022
 

В МО многодетные смогут использовать маткапитал для подведения газа к дому

© РИА Новости / Виталий БелоусовГазовый счетчик на стене частного дома
Газовый счетчик на стене частного дома - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Многодетные семьи Московской области смогут использовать сертификат на материнский капитал, чтобы подвести газ к дому, сообщил телеканал "360".
Как пояснила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, с 2011 по 2016 год семьи Московской области при рождении второго ребенка получали сертификат на региональный материнский капитал номиналом 100 тысяч рублей. Его можно было потратить на жилье или образование ребенка.
"Но, безусловно, запросы и потребности у семей абсолютно разные. Поэтому мы предлагаем в этом году дать возможность и произвести денежную выплату за счет этого сертификата самым нуждающимся нашим семьям", – сказала министр.
Речь идет о семьях, растящих от четырех и более детей, и о тех, у которых трое детей, если третий ребенок родился в 2021 году или родится в 2022 и 2023 годах.
Выплату можно будет получить в течение двух лет: 50 тысяч в этом году, 50 тысяч в следующем.
"И вторая мера, которую мы предлагаем предусмотреть для наших семей с сертификатом на региональный материнский капитал: мы совместно с минэнерго проработали и предлагаем дать возможность использовать средства сертификата для участия в программе социальной газификации", – сказала Болатаева.
Чтобы провести газ с помощью средств маткапитала, нужно будет с 1 марта подать заявку на "Госуслугах".
Губернатор Московской области также призвал власти округов активнее взаимодействовать с жителями и в доступной форме отвечать на их вопросы по программе социальной газификации.
"На все вопросы, которые у жителей возникают, мы должны спокойно и доходчиво давать разъяснения. <…> Здесь я еще раз хотел бы попросить разъяснять и четко давать карту газификации населенных пунктов", – сказал Воробьев.
Он похвалил глав округов, которые принимают активное участие в работе штабов по газификации.
"Одинцово, Руза, я вижу по сводкам, постоянно участвуют. Вместе с тем та же Истра пока активно не участвует. Вот я хочу передать пожелания [главе городского округа Истра] Татьяне Витушевой, чтобы она активнее разбиралась в нюансах", – отметил губернатор.
Программа социальной газификации в МО должна завершиться в 2022 году, она охватит около 75 тысяч домов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Лента новостейМолния
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры