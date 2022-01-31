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Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39% - РИА Новости, 31.01.2022
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%
Меньше пятой части от объема закачанного в летний сезон газа осталось в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а общий уровень их заполненности сейчас... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:29
2022-01-31T14:23
европа
газпром
экономика
в мире
природный газ
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Меньше пятой части от объема закачанного в летний сезон газа осталось в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а общий уровень их заполненности сейчас составляет 39%, сообщил "Газпром" в официальном телеграм-канале компании."В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. &lt;...&gt; Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 39%", — говорится в записи.При этом в Германии и Франции — 37% и 36% соответственно.Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%, или 38,4 миллиарда кубометров.Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А резервы на 29 января на 2,7 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату.Заполненность украинских подземных хранилищ также находится на рекордно низких уровнях. На 29 января она снизилась до 11,5 миллиарда кубометров, что на 46,1% (на 9,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году, и на 3,8 миллиарда кубометров, чем на начало закачки в апреле.При этом цены на топливо на континенте бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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европа, газпром, экономика, в мире, природный газ, россия
12:29 31.01.2022 (обновлено: 14:23 31.01.2022)
 
Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%

"Газпром": меньше 20% от закачанного летом газа осталось в ПХГ Европы

© РИА Новости / Егор Алеев / Перейти в фотобанкРабочий на крановом узле газопровода
Рабочий на крановом узле газопровода - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Егор Алеев
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Рабочий на крановом узле газопровода
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Меньше пятой части от объема закачанного в летний сезон газа осталось в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а общий уровень их заполненности сейчас составляет 39%, сообщил "Газпром" в официальном телеграм-канале компании.

"В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. <...> Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 39%", — говорится в записи.
При этом в Германии и Франции — 37% и 36% соответственно.
Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%, или 38,4 миллиарда кубометров.
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Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А резервы на 29 января на 2,7 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату.

Заполненность украинских подземных хранилищ также находится на рекордно низких уровнях. На 29 января она снизилась до 11,5 миллиарда кубометров, что на 46,1% (на 9,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году, и на 3,8 миллиарда кубометров, чем на начало закачки в апреле.
При этом цены на топливо на континенте бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
26 января, 17:26Инфографика
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
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