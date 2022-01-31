https://ria.ru/20220131/gaz-1770284678.html

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39% - РИА Новости, 31.01.2022

Уровень заполненности газохранилищ в Европе упал до 39%

Меньше пятой части от объема закачанного в летний сезон газа осталось в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а общий уровень их заполненности сейчас... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:29

2022-01-31T12:29

2022-01-31T14:23

европа

газпром

экономика

в мире

природный газ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104086/98/1040869819_0:160:2000:1285_1920x0_80_0_0_09ad76b28254f526fb2f29f85f996034.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Меньше пятой части от объема закачанного в летний сезон газа осталось в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а общий уровень их заполненности сейчас составляет 39%, сообщил "Газпром" в официальном телеграм-канале компании."В ПХГ Европы осталось меньше 20% от закачанного летом газа. По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 миллиарда кубометров) меньше прошлогоднего уровня. <...> Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 39%", — говорится в записи.При этом в Германии и Франции — 37% и 36% соответственно.Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3%, или 38,4 миллиарда кубометров.Уровень запасов в европейских ПХГ с 11 января перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений. А резервы на 29 января на 2,7 миллиарда кубометров меньше прежнего минимального показателя на эту дату.Заполненность украинских подземных хранилищ также находится на рекордно низких уровнях. На 29 января она снизилась до 11,5 миллиарда кубометров, что на 46,1% (на 9,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году, и на 3,8 миллиарда кубометров, чем на начало закачки в апреле.При этом цены на топливо на континенте бьют рекорды. Резкий рост начался с середины прошлого года, а в декабре фьючерсы подскочили до максимума — более 2,1 тысячи долларов за тысячу кубов. Затем последовал некоторый откат, но стоимость газа остается высокой — около тысячи долларов за тысячу кубов. По мнению экспертов, помимо низкой заполненности европейских ПХГ, на это влияет ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220130/gaz-1770223472.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, газпром, экономика, в мире, природный газ, россия