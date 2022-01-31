https://ria.ru/20220131/frantsiya-1770382751.html

"У Франции свой интерес в украинском кризисе"

Экс-главком НАТО в Европе заявил об интересе Франции в украинском кризисе - РИА Новости, 31.01.2022

"У Франции свой интерес в украинском кризисе"

Париж стремится занять место на переговорах по безопасности между Россией и Западом и кризис на Украине полезен для продвижения идеи президента Франции... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:52

2022-01-31T20:52

2022-01-31T23:13

в мире

украина

сша

франция

нато

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759138473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6bd778ec0f1d27e25eca55b9aeb29f9f.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Париж стремится занять место на переговорах по безопасности между Россией и Западом и кризис на Украине полезен для продвижения идеи президента Франции Эммануэля Макрона о европейской армии, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО на континенте Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.Военный напомнил о словах бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвавшего главной проблемой Европы отсутствие центрального органа власти. По мнению Ставридиса, эта особенность проявилась и при украинском кризисе.Экс-главком НАТО обратил внимание на недавний телефонный звонок Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Ставридиса, во время переговоров оказалось, что у Европы и США различаются позиции относительно Украины. Также военный указал на утверждения главы Франции о потребности в независимой политике в Европе и привел в пример "нормандский формат" по конфликту в Донбассе как успешный пример такой политики.Кроме того, военный напомнил о заявлениях Макрона относительно "европейской армии". По его мнению, такой проект вполне по карману европейцам: общие оборонные расходы всех стран на континенте составляют около 300 миллиардов долларов.Также экс-главком НАТО указал на позицию Германии, в частности, канцлера Олафа Шольца. Берлин, по его словам, придерживается более мягкого подхода по отношению к Москве, нежели другие члены альянса.Ставридис ожидает новых трудностей для США, так как, по его словам, координировать действия сторонников жесткой линии в отношении России и более умеренных в этом плане Франции и Германии становится сложнее.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220130/nato-1770200663.html

https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html

https://ria.ru/20220131/oshibka-1770328352.html

украина

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, франция, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия