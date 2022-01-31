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"У Франции свой интерес в украинском кризисе"
Экс-главком НАТО в Европе заявил об интересе Франции в украинском кризисе - РИА Новости, 31.01.2022
"У Франции свой интерес в украинском кризисе"
Париж стремится занять место на переговорах по безопасности между Россией и Западом и кризис на Украине полезен для продвижения идеи президента Франции... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:52
2022-01-31T23:13
в мире
украина
сша
франция
нато
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Париж стремится занять место на переговорах по безопасности между Россией и Западом и кризис на Украине полезен для продвижения идеи президента Франции Эммануэля Макрона о европейской армии, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО на континенте Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.Военный напомнил о словах бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвавшего главной проблемой Европы отсутствие центрального органа власти. По мнению Ставридиса, эта особенность проявилась и при украинском кризисе.Экс-главком НАТО обратил внимание на недавний телефонный звонок Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Ставридиса, во время переговоров оказалось, что у Европы и США различаются позиции относительно Украины. Также военный указал на утверждения главы Франции о потребности в независимой политике в Европе и привел в пример "нормандский формат" по конфликту в Донбассе как успешный пример такой политики.Кроме того, военный напомнил о заявлениях Макрона относительно "европейской армии". По его мнению, такой проект вполне по карману европейцам: общие оборонные расходы всех стран на континенте составляют около 300 миллиардов долларов.Также экс-главком НАТО указал на позицию Германии, в частности, канцлера Олафа Шольца. Берлин, по его словам, придерживается более мягкого подхода по отношению к Москве, нежели другие члены альянса.Ставридис ожидает новых трудностей для США, так как, по его словам, координировать действия сторонников жесткой линии в отношении России и более умеренных в этом плане Франции и Германии становится сложнее.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220130/nato-1770200663.html
https://ria.ru/20220130/bayden-1770211629.html
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украина
сша
франция
россия
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в мире, украина, сша, франция, нато, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), россия
20:52 31.01.2022 (обновлено: 23:13 31.01.2022)
 
Экс-главком НАТО в Европе заявил об интересе Франции в украинском кризисе

Экс-главком НАТО в Европе Ставридис: украинский кризис на руку президенту Франции Макрону

© AP Photo / Jerome DelayФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Париж стремится занять место на переговорах по безопасности между Россией и Западом и кризис на Украине полезен для продвижения идеи президента Франции Эммануэля Макрона о европейской армии, пишет бывший главнокомандующий силами НАТО на континенте Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.
Военный напомнил о словах бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, назвавшего главной проблемой Европы отсутствие центрального органа власти. По мнению Ставридиса, эта особенность проявилась и при украинском кризисе.
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Экс-главком НАТО обратил внимание на недавний телефонный звонок Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. По словам Ставридиса, во время переговоров оказалось, что у Европы и США различаются позиции относительно Украины. Также военный указал на утверждения главы Франции о потребности в независимой политике в Европе и привел в пример "нормандский формат" по конфликту в Донбассе как успешный пример такой политики.
Кроме того, военный напомнил о заявлениях Макрона относительно "европейской армии". По его мнению, такой проект вполне по карману европейцам: общие оборонные расходы всех стран на континенте составляют около 300 миллиардов долларов.
Также экс-главком НАТО указал на позицию Германии, в частности, канцлера Олафа Шольца. Берлин, по его словам, придерживается более мягкого подхода по отношению к Москве, нежели другие члены альянса.
Ставридис ожидает новых трудностей для США, так как, по его словам, координировать действия сторонников жесткой линии в отношении России и более умеренных в этом плане Франции и Германии становится сложнее.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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В миреУкраинаСШАФранцияНАТОДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Россия
 
 
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