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Forum.Digital Telecom 2022 пройдет 17 февраля

Forum.Digital Telecom 2022 пройдет 17 февраля - РИА Новости, 31.01.2022

Forum.Digital Telecom 2022 пройдет 17 февраля

17 февраля 2022 года состоится II ежегодная онлайн-конференция Forum.Digital Telecom 2022, посвященная цифровой трансформации телекоммуникационной отрасли. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:21

2022-01-31T13:21

2022-01-31T13:20

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МОСКВА, 31 янв - Фонд развития цифровой экономики. 17 февраля 2022 года состоится II ежегодная онлайн-конференция Forum.Digital Telecom 2022, посвященная цифровой трансформации телекоммуникационной отрасли.По информации из открытых источников, в 2022 году стандарт 5G отойдет на второй план и даст дорогу новым технологиям беспроводных решений сети - Wi-Fi 6. Новый стандарт связи может иметь усиливающий эффект для развития одной из главных задач Национальной Программы "Цифровая экономика Российской Федерации" - повышение качества Интернет-соединения. О новых стандартах связи, развитии отрасли и внедрении передовых инноваций расскажут представители крупнейших российских и международных компаний на Forum.Digital Telecom 2022.Темы обсуждения:· Инновации в сфере телекоммуникаций: подходы, технологии;· Тенденции digital-трансформации сотовых сетей;· Перспективы развития сетей нового поколения;· Новый стандарт связи и др."Сфера телекоммуникаций играет ведущую роль в организации отраслевого производства, в развитии сетевой экономики, в производстве виртуальной продукции, в повышении эффективности управления, а также решении вопросов безопасности страны. Важно не только улучшать качество предоставляемого продукта, но и разрабатывать инновационные решения для дальнейшего развития.", — говорит председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.Forum.Digital — серия отраслевых форумов, главная повестка которых цифровая трансформация различных отраслей экономики и внедрение инноваций. Участники мероприятия могут поделиться опытом, познакомиться с кейсами российских и международных компаний, а также найти новых партнеров.Зарегистрироваться и подать заявку на участие в форуме можно по ссылке: Фонд развития цифровой экономики (ФРЦЭ) – главный организатор мероприятия, оказывающий поддержку в развитии цифровой трансформации государства, бизнеса и ИТ-проектов.По вопросам, и информационного партнерства:Полина СтороженкоПресс-секретарьФонд развития цифровой экономики+7 495 215 27 56 (134)ai_pr@forum.digitalПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы