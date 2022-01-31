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Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы
Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы - РИА Новости, 31.01.2022
Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы
Российский истребитель Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии, заявили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:21
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эстония
в мире
мид эстонии
су-27
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии, заявили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики."Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота."Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.По данным Главного штаба, это первое в нынешнем году подобное нарушение.
https://ria.ru/20211203/istrebitel-1762110323.html
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эстония, в мире, мид эстонии, су-27, россия
18:21 31.01.2022 (обновлено: 21:14 31.01.2022)
 
Эстонские военные обвинили Россию в нарушении воздушной границы

МИД Эстонии вызвал российского поверенного в делах из-за нарушения воздушных границ

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на Старый город со смотровой площадки
Таллин, вид на Старый город со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на Старый город со смотровой площадки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 янв — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 нарушил воздушную границу Эстонии, заявили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны республики.
"Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Он следовал с выключенным транспондером и в момент нарушения государственной границы Эстонии не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что российского временного поверенного в делах вызвали в МИД Эстонии, где ему была передана соответствующая нота.
"Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
По данным Главного штаба, это первое в нынешнем году подобное нарушение.
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