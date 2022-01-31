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"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК - РИА Новости, 31.01.2022
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК
Проект газопровода "Северный поток 2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:56
2022-01-31T21:56
2022-01-31T21:56
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северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис."Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - отметил Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину.Евросоюз решил стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю) к середине века, для этого ему придётся перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, ему потребуются триллионы евро инвестиций.Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, цены на нефть, россия
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК
Замглавы ЕК Домбровскис: "Северный поток — 2" не соответствует целям энергополитики союза