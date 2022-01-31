Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/energopolitika-1770389062.html
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК - РИА Новости, 31.01.2022
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК
Проект газопровода "Северный поток 2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:56
2022-01-31T21:56
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис."Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - отметил Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину.Евросоюз решил стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю) к середине века, для этого ему придётся перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, ему потребуются триллионы евро инвестиций.Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
https://ria.ru/20220130/sertifikatsiya-1770206936.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, цены на нефть, россия
21:56 31.01.2022
 
"Северный поток — 2" нарушает ориентиры энергополитики союза, заявила ЕК

Замглавы ЕК Домбровскис: "Северный поток — 2" не соответствует целям энергополитики союза

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovГазопровод "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Газопровод Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Газопровод "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Проект газопровода "Северный поток 2", который призван поставлять российский газ до Германии, не соответствует ориентирам нынешней энергетической политики Евросоюза, направленной в том числе на декарбонизацию, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.
"Этот проект не соответствует целям энергетической политики Европейского союза", - отметил Домбровскис на пресс-конференции в ходе визита на Украину.
Евросоюз решил стать климатически нейтральным регионом (когда чистый объём выбросов равен нулю) к середине века, для этого ему придётся перестроить свою энергетическую систему, снизив зависимость от нефти и газа. Кроме того, ему потребуются триллионы евро инвестиций.
Проект газопровода "Северный поток 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
30 января, 17:09
Регулятор ФРГ рассказал о процессе сертификации "Северного потока — 2"
 
В миреУкраинаЕвросоюзЕврокомиссияСеверный поток — 2Цены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Лента новостейМолния
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры