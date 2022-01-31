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Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году
Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022
Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году
Благодаря беспилотникам в ТиНАО Москвы проверили 800 километров воздушных линий электропередачи в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 01.02.2022
2022-01-31T16:03
2022-01-31T16:03
2022-02-01T16:07
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Благодаря беспилотникам в ТиНАО Москвы проверили 800 километров воздушных линий электропередачи в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Восемьсот километров воздушных линий электропередачи проверили в ТиНАО в 2021 году с помощью беспилотников. Работы для выявления древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) энергетики "Россети Московский регион" проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов – БПЛА – самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что БПЛА помогают обнаруживать деревья, произрастающие за пределами просек воздушных линий электропередачи и угрожающие падением на провода, и контролировать соответствие ширины просеки нормативным значениям.По съемкам БПЛА создаются ортофотопланы – цифровое отображение местности со степенью разрешения до 5 сантиметров и карты растительности. На их основе планируют работы по расчистке охранных зон ЛЭП от древесной и кустарниковой растительности.Кроме того, беспилотные летательные аппараты позволяют обследовать техническое состояние опор ЛЭП значительно быстрее, чем при наземном обходе-осмотре, говорится в материале.Уточняется, что во время воздушных обследований линии электропередачи работают в штатном режиме.
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москва, россети московский регион, тинао
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Благодаря беспилотникам в ТиНАО Москвы проверили 800 километров воздушных линий электропередачи в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале.
"Восемьсот километров воздушных линий электропередачи проверили в ТиНАО
в 2021 году с помощью беспилотников. Работы для выявления древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) энергетики "Россети Московский регион
" проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов – БПЛА – самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что БПЛА помогают обнаруживать деревья, произрастающие за пределами просек воздушных линий электропередачи и угрожающие падением на провода, и контролировать соответствие ширины просеки нормативным значениям.
По съемкам БПЛА создаются ортофотопланы – цифровое отображение местности со степенью разрешения до 5 сантиметров и карты растительности. На их основе планируют работы по расчистке охранных зон ЛЭП от древесной и кустарниковой растительности.
Кроме того, беспилотные летательные аппараты позволяют обследовать техническое состояние опор ЛЭП значительно быстрее, чем при наземном обходе-осмотре, говорится в материале.
Уточняется, что во время воздушных обследований линии электропередачи работают в штатном режиме.