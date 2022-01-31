https://ria.ru/20220131/bespilotniki-1770506442.html

Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году

Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году - РИА Новости, 01.02.2022

Восемьсот километров ЛЭП проверили беспилотники в ТиНАО Москвы в 2021 году

Благодаря беспилотникам в ТиНАО Москвы проверили 800 километров воздушных линий электропередачи в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в... РИА Новости, 01.02.2022

2022-01-31T16:03

2022-01-31T16:03

2022-02-01T16:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

россети московский регион

тинао

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_485e1f145b90c9f88837387188c50ee9.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Благодаря беспилотникам в ТиНАО Москвы проверили 800 километров воздушных линий электропередачи в 2021 году, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Восемьсот километров воздушных линий электропередачи проверили в ТиНАО в 2021 году с помощью беспилотников. Работы для выявления древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) энергетики "Россети Московский регион" проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов – БПЛА – самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что БПЛА помогают обнаруживать деревья, произрастающие за пределами просек воздушных линий электропередачи и угрожающие падением на провода, и контролировать соответствие ширины просеки нормативным значениям.По съемкам БПЛА создаются ортофотопланы – цифровое отображение местности со степенью разрешения до 5 сантиметров и карты растительности. На их основе планируют работы по расчистке охранных зон ЛЭП от древесной и кустарниковой растительности.Кроме того, беспилотные летательные аппараты позволяют обследовать техническое состояние опор ЛЭП значительно быстрее, чем при наземном обходе-осмотре, говорится в материале.Уточняется, что во время воздушных обследований линии электропередачи работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20220113/rabota-1767871215.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россети московский регион, тинао