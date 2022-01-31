17:07 31.01.2022 (обновлено: 17:16 31.01.2022)
Российский ЦИК пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии
Российский ЦИК будет наблюдать за референдумом по поправкам в конституцию Белоруссии
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по поправкам в конституцию в Белоруссии, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев.
"ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за ходом референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии", - сказал Андреев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
27 декабря 2021, 19:44"Конституция — я ее сам писал". Что Лукашенко приготовил преемнику