https://ria.ru/20220131/belorussiya-1770345815.html

Российский ЦИК пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии

Российский ЦИК пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии - РИА Новости, 31.01.2022

Российский ЦИК пригласили наблюдать за референдумом в Белоруссии

ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по поправкам в конституцию в Белоруссии, сообщил РИА Новости член ЦИК России РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T17:07

2022-01-31T17:07

2022-01-31T17:16

политика

белоруссия

цик рф

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за референдумом по поправкам в конституцию в Белоруссии, сообщил РИА Новости член ЦИК России Павел Андреев."ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за ходом референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии", - сказал Андреев.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля. Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики Белоруссии, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

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политика, белоруссия, цик рф, александр лукашенко, россия