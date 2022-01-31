https://ria.ru/20220131/avariynost-1770341380.html

В Липецкой области снизилась аварийность на дорогах

В Липецкой области снизилась аварийность на дорогах - РИА Новости, 31.01.2022

В Липецкой области снизилась аварийность на дорогах

В Липецкой области в 2021 году зарегистрировано на 21% ДТП меньше, чем в 2020 году, на 11% и 20% снизилось число погибших и раненых. Положительная динамика –... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:46

2022-01-31T16:46

2022-01-31T16:45

липецкая область

общество

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 янв – РИА Новости. В Липецкой области в 2021 году зарегистрировано на 21% ДТП меньше, чем в 2020 году, на 11% и 20% снизилось число погибших и раненых. Положительная динамика – результат реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", считает губернатор области Игорь Артамонов.По его словам, в прошлом году наряду с ремонтом дорог в рамках нацпроекта была проделана большая работа по улучшению дорожной инфраструктуры. На особо опасных участках трасс смонтировано барьерное ограждение, вблизи учреждений уложены искусственные неровности, пешеходные переходы оборудованы дублирующими дорожными знаками, установлены 34 остановки ожидания транспорта. В районе пешеходных переходов уложено дорожное покрытие общей площадью 5,3 тысячи квадратных метров.Как отметил губернатор, в областном центре ликвидированы восемь "очагов аварийности", обустроены направляющие островки движения, а на наиболее опасных участках дорог установлены знаки, ограничивающие максимальную скорость движения транспорта до 40 километров в час."Нацпроект планомерно ведет нас к снижению смертности людей в результате аварий. Мы будем продолжать работу, потому что безопасность граждан – наша основная задача", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220124/remont-1769291475.html

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общество, липецкая область, игорь артамонов