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МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены

МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены - РИА Новости, 31.01.2022

МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены

Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:35

2022-01-31T20:35

2022-01-31T21:42

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано", — заявила она, представляя документ в парламенте.По словам Трасс, это самый жесткий санкционный режим, который Британия когда-либо вводила против России. Законопроект должны принять к 10 февраля.В настоящее время законодательство предоставляет правительству Великобритании юридическую базу как для введения своих ограничительных мер, так и исполнения рестрикций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить меры только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.Предложенные поправки расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций.Накануне глава британской дипломатии отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.В Кремле обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

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в мире, великобритания, россия, лиз трасс