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МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены
МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены - РИА Новости, 31.01.2022
МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены
Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:35
2022-01-31T20:35
2022-01-31T21:42
в мире
великобритания
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лиз трасс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс."Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано", — заявила она, представляя документ в парламенте.По словам Трасс, это самый жесткий санкционный режим, который Британия когда-либо вводила против России. Законопроект должны принять к 10 февраля.В настоящее время законодательство предоставляет правительству Великобритании юридическую базу как для введения своих ограничительных мер, так и исполнения рестрикций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить меры только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.Предложенные поправки расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций.Накануне глава британской дипломатии отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.В Кремле обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html
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в мире, великобритания, россия, лиз трасс
20:35 31.01.2022 (обновлено: 21:42 31.01.2022)
МИД Британии заявил, что активы российских компаний могут быть заморожены
Глава МИД Британии Трасс: закон о санкциях позволит заморозить активы российских компаний
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Новый законопроект о санкциях против России предусматривает возможность заморозки активов российских компаний, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатили большую цену. Их активы в Великобритании
будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано", — заявила она, представляя документ в парламенте.
По словам Трасс, это самый жесткий санкционный режим, который Британия когда-либо вводила против России. Законопроект должны принять к 10 февраля.
В настоящее время законодательство предоставляет правительству Великобритании юридическую базу как для введения своих ограничительных мер, так и исполнения рестрикций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить меры только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.
Предложенные поправки расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций.
Накануне глава британской дипломатии отметила, что не исключает конфискации собственности российских олигархов в Лондоне
в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины
обострится.
В Кремле обратили внимание, что множество российских компаний выступают в качестве стратегических партнеров, акционеров и соинвесторов в британских предприятиях, поэтому такой шаг Лондона может навредить ему самому. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ограничения, о которых заявила Трасс, не останутся без ответа.
Москва не раз указывала, что общаться на языке санкций контрпродуктивно. Обвинения в подготовке вторжения на Украину в Кремле категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО
у российских границ. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева
на саботаж Минских соглашений по Донбассу
.