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Александр Аккуратов: Philips инвестирует в здоровье и в экономику России

Александр Аккуратов: Philips инвестирует в здоровье и в экономику России - РИА Новости, 31.01.2022

Александр Аккуратов: Philips инвестирует в здоровье и в экономику России

О приоритетах в работе на российском рынке, организации производства на территории России и вкладе компании в борьбу с пандемией РИА Новости рассказал... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:34

2022-01-31T16:34

2022-01-31T16:34

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О приоритетах в работе на российском рынке, организации производства на территории России и вкладе компании в борьбу с пандемией РИА Новости рассказал региональный директор по продажам компании Philips (ООО "Филипс") Александр Аккуратов.– Александр, какие главные уроки 2021 года для компании вы могли бы отметить?– Прошедший год все еще был серьезным испытанием для врачей, пациентов и компаний-производителей. Планируя 2021 год, мы думали, что можем сделать, чтобы действовать более эффективно и принести максимальную пользу индустрии здравоохранения в России. Мы продолжили изменения, начатые в 2020 году, например трансформацию собственных бизнес-процессов. Мы сократили цепочку взаимодействия с заказчиками и конечными пользователями, насколько это возможно в условиях пандемии.В самом начале пандемии мы начали проводить вебинары для врачей, на которых рассказывали о новых технологиях и методиках диагностики и лечения коронавирусной инфекции (COVID-19), и продолжаем эту практику.Philips в России активно развивает консалтинговое направление – мы помогаем нашим партнерам и заказчикам адаптироваться к новой реальности. Мы уже реализовали как коммерческие, так и благотворительные инициативы. В частности, мы создали библиотеку аналитических материалов, а также обзоров международного и российского опыта в области здравоохранения и социальной защиты – все это находится в открытом доступе. После того, как стало ясно, что COVID-19 задержится с нами надолго, многим медучреждениям потребовалось одновременно принимать профильных пациентов и людей с коронавирусом – и в таких случаях мы предлагали клиникам помощь в правильной организации процессов и разделении потоков пациентов.Кроме того, мы стараемся делать все зависящее от нас, чтобы техника работала корректно и без сбоев. В частности, мы внедрили онлайн-систему аппликационных тренингов и наши специалисты удаленно, по видеосвязи, проводят обучение работе на новом оборудовании, дают рекомендации, разбирают сложные кейсы. Это позволяет сократить не только время до запуска оборудования, но также число поездок и контактов.– Пандемия, получается, способствовала развитию информатизации?– Цифровые решения, в частности телемедицина, стали настоящими помощниками для врачей. Наличие подобных технологий позволяет специалистам в "красных" зонах передавать данные врачам, находящимся за их пределами, и быстро получать удаленные консультации, когда это необходимо.Рост использования телемедицины в России подтверждает исследование Philips "Индекс здоровья будущего 2021" (6+), которое показало, что 32% лидеров в сфере здравоохранения в России называют переход к обеспечению дистанционной помощи одним из своих приоритетов в 2021 году, 53% медицинских организаций в России готовы вкладывать значительные инвестиции в удаленный мониторинг. А в будущие три года лидеры отрасли планируют вкладывать ресурсы в технологии искусственного интеллекта – об этом заявили 85% российских респондентов.Примером наших телемедицинских решений является система анализа данных компьютерной томографии пациентов с COVID-19. Лаборанты могут самостоятельно проводить процедуру, а врач – удаленно анализировать результаты. Таким образом, специалист может оценивать больше изображений, не отходя от рабочего места, что в разы ускоряет выдачу результатов. Кроме того, технологии искусственного интеллекта повышают диагностическую уверенность, а объем поражений легких у пациентов с коронавирусом определяется с точностью до доли процента.Еще одно решение, которое позволяет значительно оптимизировать рабочие процессы в больницах – "цифровая реанимация", которая устанавливается в отделениях интенсивной терапии, и, например, позволяет автоматически собирать данные с прикроватного оборудования и анализировать их. Система при помощи ИИ выдает дополнительные рекомендации, чтобы врачи могли быстрее определить тактику лечения пациента, что особенно важно, когда время принятия решения измеряется секундами.Добавлю, что большая нагрузка в нынешней эпидемиологической ситуации, конечно, ложится на поликлиническое звено. И цифровые технологии способны значительно повысить эффективность и скорость диагностики. Например, сочетание возможностей телемедицины и мобильных ультразвуковых устройств позволяет с высокой точностью диагностировать пациента в любом отдаленном регионе. Более опытный специалист может руководить процессом удаленно в режиме реального времени, подсказывая, например, участковому врачу.– Оснащение поликлинического звена в России сегодня выходит на первый план: правительство инвестирует в федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Как ваша компания участвует в этой инициативе?– Первичное звено всегда было одним из ключевых этапов пути пациента в системе здравоохранения. Его основная задача – своевременно и точно выявлять патологии, чтобы предупредить развитие более тяжелых форм. Это касается и сердечно-сосудистых заболеваний, и онкологии, и других сфер. Важно, чтобы специалисты разных клинических профилей и все необходимое диагностическое оборудование были доступны каждому жителю нашей страны, независимо от места проживания. С другой стороны, необходимо добиться того, чтобы пациенты сами не хотели откладывать поход в поликлинику, если их что-то беспокоит. Для этого нужно создать для них комфортную среду, без очередей и с четкими клиническими процессами. В 2019 году наше исследование "Индекс здоровья будущего" показало, что у 89% россиян нет желания идти к врачу, даже если на это есть веская причина. Расширение доступности и повышение качества первичной помощи, призваны, в частности, восстановить доверие пациентов к сфере здравоохранения.Несомненно, мы предлагаем решения для разных составляющих первичной медицинской помощи – от диагностики (УЗИ, КТ, МРТ) до мониторинга пациента (мониторы и информационные системы) и экстренной помощи (например, дефибрилляторы). Многие модели из нашего портфеля соответствуют позициям перечня оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций первичного звена здравоохранения, утвержденного Минздравом РФ в прошлом году.Однако наши возможности не ограничиваются поставкой техники: наше консалтинговое подразделение проектирует медицинские учреждения, в том числе первичного звена. Наши эксперты используют научный подход для планирования пространства поликлиники, организации пациентопотоков и расположения необходимого оборудования.– Какие вы наблюдаете тренды в проектировании лечебных учреждений?– На первый план сегодня выходит адаптивная архитектура, позволяющая быстро перенастраивать медицинское учреждение без существенных капитальных затрат. Во время резкого роста заболеваемости важно уделять должное внимание решениям, способствующим снижению риска распространения внутрибольничных инфекций. Прежде всего, это эффективное управление пациентопотоком, которое заключается в грамотной маршрутизации, системе электронных очередей и так далее.И обратная задача, стоящая перед лечебным учреждением во время спада числа заболеваний, – возобновление работ по основному направлению деятельности организации. Например, мы с ФГБУ "НМИЦ Кардиологии" Минздрава России реализовали проект по обзору и структурированию международного опыта обратного перепрофилирования медицинских учреждений после первой волны COVID-19 для приема пациентов кардиологического профиля.Кроме того, мы стараемся создать для пациентов комфортную среду, не вызывающую чувства тревоги и беспокойства, ассоциирующуюся с безопасностью и доверием. Каждая деталь важна: европейский дизайн, мягкие цвета, звуковое оформление. Приемный покой теперь может выглядеть совершенно по-другому. Даже гардероб! При этом пространство должно оставаться удобным и для персонала, чтобы способствовать его эффективной работе. Примером может стать приемное отделение в больнице, куда людей привозит "скорая": опыт взаимодействия с этим местом часто бывает негативным и вызывает дополнительный стресс у пациентов. В наших проектах для российских медучреждений мы предусматриваем решения, призванные сделать весь процесс комфортнее для пациента и больницы: тепловые завесы, отсутствие слепящих ламп. Для персонала в то же время продуманы зоны переодеваний и отдыха, душевые кабины. Все это помогает восстановиться после трудного дня.– Предположим, районной поликлинике нужен аппарат КТ. Сколько времени пройдет, прежде чем его доставят из-за границы, растаможат, отправят на место?– Действительно, спрос на медицинское оборудование огромен и требует очень коротких сроков поставки. Поэтому производители ищут любые варианты, чтобы сократить путь между заказом и поставкой. Также важной задачей является кастомизация оборудования, ведь медицинская техника отличается по многим параметрам, и каждая больница должна получить именно то оборудование, которое полностью соответствует ее профилю и потребностям.Один из путей – производство оборудования на территории России. Например, мы уже пять лет изготавливаем на заводе "Рентгенпром" в Московской области ультразвуковые системы и компьютерные томографы, а в этом году мы запустили серийное производство высокопольных магнитно-резонансных томографов. Наши первые российские МРТ уже произведены, а с 2022 года мы планируем выпускать в России до 50 таких систем в год.– Легко ли вы нашли подходящую производственную площадку, были ли трудности с подбором специалистов?– Мы вели переговоры с различными площадками, исходя из удобства логистики, управления, опыта нашего будущего партнера. Нам удалось реализовать проект благодаря развитой технической базе АО "Рентгенпром", совместной организации комплексной инфраструктуры и строгому соблюдению условий производства. Кроме того, площадка удобно расположена, мы можем достаточно быстро поставлять системы в разные точки страны.Мы провели обучение сотрудников производства, специальные тренинги. В будущем мы намерены расширять линейку моделей оборудования, производимого в России, изготавливать здесь больше компонентов и использовать отечественные разработки.– Какое из внедренных компанией решений в 2021 году вы считаете наиболее значимым?– В 2021 году мы развивали наш портфель цифровых решений. Недавно на одном из крупнейших в мире радиологических конгрессов, который ежегодно проходит в США, мы представили новый портфель технологий в области лучевой диагностики. В него входят новые системы для МРТ и КТ, работающие на основе искусственного интеллекта, "умные" платформы для оптимизации рабочих процессов в медицинских учреждениях, системы улучшения качества изображений. Мы уверены, что цифровые инновации помогут врачам ставить диагнозы быстрее и точнее.При создании новых решений мы применяем подход "Экологичный дизайн" – то есть уже на этапе разработки учитываем, что поставка, эксплуатация и утилизация оборудования должны наносить наименьший вред окружающей среде. Например, в Воронежском областном онкологическом диспансере уже установлена наша МР-система с технологией, позволяющий использовать 7 литров жидкого гелия вместо стандартных 1500. Гелий – невозобновляемый природный ресурс. Согласно исследованиям, 20% его ежегодного потребления приходится на магнитно-резонансные томографы. Поэтому установка каждого такого аппарата – это большой вклад в защиту экологии.Мы не планируем останавливаться на достигнутом – в 2022 году Philips продолжит развивать портфель профессионального медицинского оборудования, а также консалтинговую практику. Как и сегодня, мы будем прислушиваться к нашим партнерам – представителям государственной и частной медицины, чтобы предлагать им наиболее релевантные решения. Уверен, что совместные усилия всех участников системы здравоохранения помогут добиться расширения доступности медицинской помощи и повышения качества жизни людей в нашей стране.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, здравоохранение, интервью, медицина, koninklijke philips electronics, инвестиции